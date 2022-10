Claranova : Informations privilégiées / Communiqué sur comptes, résultats

Communiqué de presse 12 octobre 2022 Résultats annuels 2021-2022 : Chiffre d'affaires 2021-2022 : 474 M€

2021-2022 : 474 M€ ROC normalisé 1 de 26 M€ marqué par un contexte économique ex- ceptionnel

de 26 M€ marqué par un contexte économique ex- ceptionnel Capacité d'autofinancement solide de 26 M€

Nomination de Xavier Rojo en tant que Directeur Général Délégué

Nomination de Xavier Rojo en tant que Directeur Général Délégué

Intention du management de se renforcer au capital Les comptes consolidés au titre de l'exercice 2021-2022 sont en cours d'audit par les commissaires aux comptes. Au cours de cet exercice 2021-2022, notre Groupe a tenu le cap et maintenu son chiffre d'affaires à ses meilleurs niveaux dans un contexte économique particulièrement complexe. Chacune de nos activités est en ordre de marche et confirme leur résilience. Les équipes de PlanetArt, ont poursuivi l'exploration de nouveaux canaux d'acquisition clients dont nous commençons à percevoir les premiers effets positifs. Bien que cela pèse momentanément sur les marges de la division, ces avancées nous permettent d'ores et déjà de surperformer les concurrents en termes de progression du chiffre d'affaires et nous confortent dans la capacité de PlanetArt à renouer avec la croissance. Comme toutes les entreprises, nous n'avons pas été épargnés par l'inflation des coûts de revient. Cependant, le Groupe a pleinement bénéficié de la transformation réussie d'Avanquest vers la vente de logiciels par abonnement lui offrant récurrence et visibilité sur ses revenus futurs. La division a ainsi dépassé les 100 M€ de chiffre d'affaires sur l'exercice et vu son ROC normalisé progresser de + 20% en l'espace d'un an. Ce dernier contribue à 45% au ROC normalisé du Groupe confirmant, par la même occasion, la pertinence de l'offre multisecteur de Claranova. De même, l'activité IoT a continué sa montée en puissance avec de nouveaux déploiements commerciaux qui démontrent l'intérêt grandissant pour cette technologie d'avenir qui demeure un relais de croissance pour le Groupe. Je reste donc plus que jamais convaincu de la qualité intrinsèque et du potentiel de chacune de nos filiales. J'estime que la valeur du cours de l'action aujourd'hui ne reflète ni les fondamentaux, ni les perspectives du Groupe Claranova et j'ai l'intention en conséquence avec d'autres managers du groupe de renforcer notre position au capital de Claranova.» Pierre Cesarini, PDG de Claranova. Paris, France - le 12 octobre 2022, 18h00. Claranova clôture son exercice 2021-2022 (juillet 2021-juin 2022) avec un chiffre d'affaires de 474 M€, en hausse de 1% à taux de change réels et en repli de -5% à taux constants (-7% en organique2). Le Résultat Opérationnel Courant (ROC) normalisé est un agrégat non strictement comptable utilisé pour mesurer la performance opérationnelle des activités. Il correspond au Résultat Opérationnel Courant avant impact des paiements fondés sur des actions, y compris charges sociales afférentes, des dotations aux amortissements, et de l'impact IFRS 16 sur la comptabilisation des contrats de location. Le détail du calcul du ROC normalisé figure en annexe. La croissance organique correspond à la croissance à taux de change et périmètre constants.

Communiqué de presse 12 octobre 2022 Dans un contexte économique inédit qui s'est durci sur le deuxième semestre de son exercice fiscal, le Groupe a, comme les autres sociétés, enregistré une hausse de ses prix de revient suite à l'augmentation de ses investissements marketing du fait de la hausse des coûts d'acquisition clients, et à l'inflation des coûts de transport ainsi que des matières premières. Le ROC normalisé(1) demeure cependant solide et s'établit à 26 M€ sur l'exercice contre 29 M€ l'an passé, après retraitement des subventions d'Etat versées sur l'exercice 2020-2021 aux divisions américaines pendant la période de pandémie de COVID-19 pour un montant de 4,3 M€ (Paycheck Protection Program 3). Ce dernier bénéficie également de la progression des divisions Avanquest et myDevices dont le chiffre d'affaires s'est respectivement amélioré de 20% et 33% sur un an pour s'inscrire à 102 M€ et 5 M€. L'augmentation des charges financières (+ 15 M€), principalement liée à l'amortissement comptable des OCEANES émises dans le cadre de l'opération de rachat des intérêts minoritaires de la division Avanquest, pèsent sur le résultat net qui s'inscrit mécaniquement en perte de 10 M€ sur l'exercice. Cependant, cet amor- tissement comptable d'un montant total de 10 M€ n'entraine aucune sortie de cash pour le Groupe. Ainsi, la trésorerie disponible s'élève à 100,3 M€ à fin juin 2022 et bénéficie d'une capacité d'autofinancement du Groupe solide de 26 M€ permettant aux flux d'exploitation de s'établir à 18 M€. L'endettement financier4 s'élève à 172 M€ et porte l'endettement net à 71 M€ à fin juin 2022. Cet exercice de transition démontre la pertinence de l'approche diversifiée du Groupe depuis la création de Claranova qui lui permet de compenser la moindre performance d'une de ses activités (PlanetArt) par la mon- tée en charge d'une autre division (Avanquest). L'objectif principal de Claranova reste que PlanetArt renoue au plus vite avec la croissance en continuant son travail de reconstruction des canaux d'acquisition clients ainsi que l'optimisation de ses coûts de revient, tout en renforçant la dynamique positive au sein de ses divisions Avanquest et myDevices afin que le Groupe retrouve une croissance durable et une rentabilité accrue. En M€ FY 2022 FY 2021 FY 2021 (En cours d'audit) Publié Retraité5 Chiffre d'affaires 474 472 471 Résultat Opérationnel Courant normalisé 26 34 33 ROC normalisé (en % du CA) 5,5% 7,2% 7,0% Résultat Opérationnel Courant normalisé 26 30 29 (hors PPP3) ROC normalisé hors PPP (en % du CA) 5,5% 6,3% 6,2% Résultat Opérationnel Courant 19 29 28 Résultat financier (22) (7) (7) Résultat Net (10) 14 13 Flux de trésorerie d'exploitation 18 19 19 Dont Capacité d'autofinancement 26 29 28 Trésorerie à la clôture 100 90 90 PlanetArt : Activités d'e-commerce d'objets personnalisés pénalisées par un contexte économique exceptionnel Paycheck Protection Program : aides gouvernementales américaines en réponse à la pandémie Covid-19 versées à certaines filiales du Groupe pour un montant de 4,3 M€ (5,1 M$). Hors impact IFRS 16 sur la comptabilisation des contrats de location. Retraité d'une correction comptable du chiffre d'affaires de la division Avanquest Software liée à l'application de la norme IFRS 15 sur l'étalement du chiffre d'affaires des abonnements Soda PDF passés en mode « Cloud » courant août 2020.

Communiqué de presse 12 octobre 2022 PlanetArt réalise un chiffre d'affaires annuel de 366 M€, en repli de -4% à taux de change réels et de -9% à taux de change constants (-12% en organique) par rapport à un exercice 2020-2021 particulièrement dyna- mique pendant la période de confinement du Covid qui avait entrainé un afflux significatif de clients à des taux d'acquisition bas. Au cours de l'exercice, la division PlanetArt s'est attelée à initier de nouveaux canaux d'acquisition clients plus efficients afin de pallier à l'introduction de la version iOS 14.5 d'Apple limitant le ciblage marketing. Ces nou- velles initiatives ont commencé à porter leurs fruits et permis au chiffre d'affaires du 4ème trimestre de s'inscrire en légère progression (+1% à taux réels). La division enregistre une hausse de 11% de ses dépenses qui passent de 92,1 millions d'euros sur l'exercice 2020-2021 à 102,6 millions d'euros sur l'exercice 2021-2022. Ainsi, la stagnation du chiffre d'affaires combinée l'augmentation des coûts variables (marketing, transport) et au renforcement des équipes pour accompagner la croissance future (R&D et intégration I See Me !), pèsent mécaniquement sur le ROC normalisé qui s'établit

Poursuivant sa croissance, la division d'édition de logiciels du Groupe a dépassé le seuil des 100 M€ de chiffre d'affaires sur l'exercice 2021-2022 et enregistre une progression de ses revenus de 20% à taux réels par rapport à l'exercice précédent. Portée par la montée en puissance des ventes de logiciels propriétaires SaaS6, notamment dans les domaines de la Sécurité et du PDF qui affichent des croissances supérieures à 20%, la part des revenus récurrents de la division (nouveaux abonnés et renouvellement des abonnements existants) s'établit désormais à 62%7 et contribue à l'amélioration de la rentabilité d'Avanquest. Cette progression confirme la transformation réussie du modèle économique de la division vers des revenus à plus forte marge. Ainsi, la division réalise un ROC normalisé de 11,6 M€, en hausse de 21%. Les nouveaux produits lancés au cours de l'année ainsi que les récentes acquisitions réalisées par la division telles que PDFforge8 et Scanner App9, contribueront dès le prochain exercice à la croissance des revenus, tout en renforçant le positionnement d'Avanquest sur ses segments porteurs et en initiant un nouveau canal de distribution à travers des applications mobiles à forte valeur ajoutée. Sur l'exercice 2022/2023, Avanquest va poursuivre sa croissance mixte alliant forte croissance organique de son chiffre d'affaires, amélioration de sa profitabilité et acquisitions ciblées permettant d'accélérer son déve- loppement stratégique. Software as a Service. Déterminée sur la base du reporting de gestion. Communiqué du 4 juillet 2022 Communiqué du 10 octobre 2022

Communiqué de presse 12 octobre 2022 FY 2021 FY 2021 Var. FY 2022 En M€ FY 22 vs (En cours d'audit) Retraité(5) Publié FY 21 retraité Chiffre d'affaires 102,2 85,5 87,7 +20% ROC normalisé 11,6 9,6 10,9 +21% ROC normalisé % 11,4% 11,2% 12,4% +0,2pt myDevices : amélioration de la rentabilité portée par l'augmentation des revenus récurrents Sur l'exercice, myDevices réalise un chiffre d'affaires de 5 M€, soit une croissance de 33% à taux de change réels (29% à taux constants). Poursuivant sa montée en puissance, la division a multiplié les déploiements commerciaux permettant à ses revenus annuels récurrents (ARR - « Annual Recurring Revenue ») de progresser pour s'établir à 2,4 M€, soit une hausse de 75% par rapport à juin 2021 à taux de change réels. Cette base installée contribue à l'amélioration de la rentabilité de la division avec un ROC normalisé qui s'éta- blit à -2,4 M€ à fin juin 2022 contre - 2,7 M€ l'an passé, et ce, malgré le renforcement des équipes de ventes pour accompagner la croissance et développer le réseau de partenaires/distribution de myDevices. En M€ FY 2022 FY 2021 Var. (En cours d'audit) Chiffre d'affaires 5,2 3,9 +33% ROC normalisé (2,4) (2,7)