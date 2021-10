Claranova : Invest Securities plus pessimiste sur la valorisation

Si Invest Securities reste à l'Achat sur Claranova, il a réduit son objectif de cours de 10,7 euros à 9,90 euros après l'avertissement sur les ventes. Si l'intégration de cette déconvenue amène le bureau d'études à réviser ses estimations de bénéfice par action 21/22 et 22/23 de respectivement -9,6% et -3,8% et à réitérer son conseil à l'Achat, il conseille toutefois de suivre de près la capacité du groupe à exécuter sa stratégie de conquête marketing dans de bonnes conditions au-delà du premier trimestre.