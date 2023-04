Claranova : Minutes of the Ordinary and Extraordinary General Meeting of November 30, 2022

La société « CLARANOVA S.E. », société européenne au capital de 45.990.070 euros, divisé en 45.990.070 actions ordinaires de 1 euro de valeur nominale chacune (la « Société »), a tenu son assemblée générale ordinaire et extraordinaire (l'« Assemblée ») au Business Center Tour Egée, 9-11 allée de l'Arche, 92400 Courbevoie, suite à une convocation du Conseil d'administration faite conformément aux dispositions du Code de commerce et aux statuts, à savoir par publication au Bulletin des Annonces Légales n° 127 du 24 octobre 2022 et n°136 du 14 novembre 2022, dans le journal d'annonces « Journal Spécial des Sociétés » du 14 novembre 2022, par lettre simple pour les actionnaires au nominatif uniquement et par lettre recommandée avec accusé de réception pour les commissaires aux comptes à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 30 juin 2022 ou attribués au titre dudit exercice au Directeur Général Délégué, Monsieur

Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 30 juin 2022 ou attribués au titre dudit exercice au Directeur Général, Monsieur Pierre Cesarini

Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 30 juin 2022 ou attribués au titre dudit exercice au Président du Conseil d'administration, Monsieur Pierre Cesarini

Le Président de séance déclare que l'Assemblée réunit au moins le quart du capital social et des droits de vote, et qu'en conséquence l'Assemblée peut valablement délibérer à titre ordinaire et extraordinaire ; il rappelle que les actions auto-détenues par la Société ne sont pas prises en compte et ne seront pas admises à voter.

La feuille de présence est arrêtée et certifiée exacte par le bureau ainsi constitué, qui constate que les actionnaires présents (ou réputés comme tels) ou représentés possèdent 13.783.557 actions, auxquelles sont attachées 16.049.838 droits de vote, sur les 45.990.070 actions formant le capital social et 41.454.739 actions ayant le droit de vote, représentant 44.091.698, soit en conséquence 33,25 % des actions et 36,40 % des droits de vote composant le capital de la Société.

copie du formulaire de procuration et de vote à distance, feuille de présence de l'Assemblée à laquelle sont annexés les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires et les formulaires de vote par correspondance,

M. Xavier Rojo, représentant au titre d'une procuration la société Elendil SAS et disposant de 792.428 droits de vote ainsi que M. Jérémie Weltman, représentant la société de gestion Sunny Asset Management et disposant de 360.000 droits de vote, tous deux présents, sont appelés comme scrutateurs et déclarent accepter cette fonction.

loi et les documents devant être mis à la disposition des actionnaires, ou communiqués aux actionnaires sur leur demande, l'ont été ; ils sont déposés sur le bureau ainsi que la feuille de présence et les documents constatant la régularité de la convocation et de la tenue de la présente Assemblée Générale.

L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Une discussion s'instaure entre le bureau, Maître Matthieu Grollemund et plusieurs intervenants au cours de laquelle le bureau rappelle que la quote-part des actions de M. Cesarini actuellement privées de droit de vote est dûment comprise dans le décompte des actions privées de droit de vote. Puis, le bureau fait part de la réception par la Société, le matin même de l'Assemblée Générale, d'une copie d'une déclaration de régularisation adressée à l'AMF ce même jour, faisant état d'un reclassement des actions antérieurement détenues par le trust The Assouline Family Trust au bénéfice de Monsieur Daniel Assouline le 22 avril 2022 puis immédiatement transférées à ce cette même date à la société 10422339 Canada Inc.

Une discussion s'en suit sur la privation des droits de vote de l'ensemble des membres du concert dont fait partie 10422339 Canada Inc du fait du manquement de Monsieur Daniel Assouline et 10422339 Canada Inc. à leurs obligations déclaratives en matière de franchissement de seuil au regard de la réglementation applicable et de l'article 10 des Statuts.

Le Président de séance et M. Xavier Rojo présentent aux actionnaires un résumé des dernières évolutions de la Société et en particulier, les chiffres clés et faits marquants de l'exercice 2021-2022 ainsi que les perspectives et la stratégie du groupe Claranova.

Les Commissaires aux Comptes présentent un résumé de leurs rapports sur les comptes consolidés et sur les comptes sociaux de l'exercice 2021-2022.

Un intervenant pose une série de questions sur la perte comptable liée à la société Lastcard. S'en suit une discussion sur la liquidation de la société Lastcard et son traitement comptable. Puis s'instaure plus largement un dialogue entre les participants et le bureau notamment sur les accords conclus avec les anciens actionnaires minoritaires d'Avanquest, le rôle du Conseil d'administration, la rémunération de M. Pierre Cesarini et le cours de bourse en comparaison à d'autres groupes du secteur, l'investissement des administrateurs, du Président - Directeur Général et du Directeur Général Délégué dans le capital social, le rachat de minoritaires de PlanetArt, l'intéressement du Président-Directeur Général et les valorisations effectuées par des experts indépendants dans ce cadre, la confiance des actionnaires envers la Direction de la Société, l'acquisition de pdfforge, la réduction du report à nouveau débiteur de la Société, la croissance de PlanetArt en Europe.

Le Président propose, eu égard à l'heure avancée et la nécessité de permettre la mise au vote de l'ensemble des résolutions soumises à l'Assemblée Générale, de passer au vote desdites résolutions.

Monsieur Daniel Assouline porte à l'attention du bureau un bulletin qu'il indique comme venant d'être publié par l'AMF, dont il donne une copie au bureau, relatif au concert composé par The Assouline Family Trust, 10422339 Canada Inc., The Dadoun Family Trust, 6673279 Canada Inc. et Monsieur Eric Gareau et conteste la décision du bureau de limiter des droits de vote du concert concerné.

Le bureau décide une interruption de séance pour répondre à la question d'un intervenant.

La séance est suspendue à 16 heures 47 et reprend à 17 heures 05.

M. Rojo procède à la lecture de la déclaration suivante, conformément à l'article 10 des Statuts de la

société : « En tant qu'actionnaire détenant ou représentant 5 % au moins du capital de la société, en

application de l'article 10 des statuts de la société, j'ai demandé à ce qu'il soit formellement constaté

par le bureau de l'assemblée que la cession de 2.694.598 actions de la société par The Assouline Family Trust au bénéfice de M. Daniel Assouline le 22 avril 2022, suivie par une cession de ces mêmes actions par Daniel Assouline au bénéfice de la société 10422339 Canada Inc. à la même date, n'a pas fait l'objet d'une déclaration de franchissement de seuil ou de changement de concert auprès de l'AMF dans les délais prescrits par la réglementation applicable, et notamment par l'article L 233-14 du Code

