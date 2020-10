Claranova: Mise à disposition du Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 incluant le Rapport Financier Annuel au 30 juin 2020

Regulatory News:

Claranova (Paris:CLA) annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 21 octobre 2020 son Document d’Enregistrement Universel (URD) 2019-2020 incluant le rapport financier annuel au 30 juin 2020.

Ce document est accessible sur le site internet de la Société : https://www.claranova.com/investisseurs/rapports-financiers/

Des exemplaires du Document d’Enregistrement Universel sont également disponibles au siège de la Société : Claranova SE, 89/91 boulevard National, 92257 La Garenne-Colombes Cedex.

Agenda financier :

4 novembre 2020 : Publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2020-2021

Numéro dédié aux actionnaires individuels : 0805 29 10 00 (appel non surtaxé).

Ligne ouverte du mardi au jeudi de 14h à 16h.

À propos de Claranova :

Groupe technologique à forte croissance, Claranova est un acteur international inscrit sur le long terme, à travers des modèles économiques résilients sur des marchés à fort potentiel. Leader de l’e-commerce personnalisée (PlanetArt), Claranova s’illustre également par son savoir-faire technologique dans les domaines de l’édition de logiciels (Avanquest) et de l’Internet des Objets (myDevices). Ces trois pôles d’activités partagent une vision commune : simplifier l’accès aux nouvelles technologies grâce à des solutions alliant innovation et grande facilité d’usage. Fort de cette vision, Claranova combine depuis cinq ans une trajectoire de croissance moyenne annuelle de plus de 30% et une hausse de sa profitabilité, à la fois par développement organique et par croissance externe.

