Le(s) lien(s) contenus dans cette page contiennent des informations relatives à l'augmentation de capital de Claranova SE, qui fait l'objet (i) d'une offre au public en France, principalement destinée aux personnes physiques, et (ii) d'un placement global adressé aux investisseurs institutionnels comportant : (x) une offre en France auprès d'investisseurs qualifiés et (y) une offre internationale auprès d'investisseurs qualifiés dans certains pays, sauf aux Etats-Unis d'Amérique, au Japon, en Australie et au Canada.

Les informations disponibles ci-après sont exclusivement destinées (i) aux résidents français qui sont physiquement présents en France et (ii) aux investisseurs qualifiés en France ou à l'étranger, à l'exclusion des Etats-Unis d'Amérique, du Japon, de l'Australie et du Canada. La diffusion des informations disponibles dans cette page et dans les liens qu'elle contient dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. En particulier, elles ne doivent pas être publiées, transmises ou distribuées, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon. S'agissant du Royaume Uni, ces informations s'adressent uniquement aux personnes situées (x) en dehors du Royaume Uni ou (y) au Royaume Uni, qui sont des « investisseurs qualifiés » (tel que ce terme est défini dans le Règlement Prospectus qui fait partie du droit interne en application du European Union (Withdrawal) Act 2018) et qui (i) sont des professionnels en matière d'investissements au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié (le « Financial Promotion Order »), (ii) sont visées à l'article 49(2) (a) à (d) (« high net worth companies, unincorporated associations etc. ») du Financial Promotion Order, ou (iii) sont des personnes auxquelles une invitation ou une incitation à participer à des activités d'investissement (au sens de l'article 21 du Financial Services and Markets Act 2000) peut être légalement communiquée ou transmises (les personnes mentionnées aux paragraphes (y)(i), (y)(ii) et (y)(iii) étant ensemble dénommées, les « Personnes Habilitées »). Ces informations s'adressent uniquement aux Personnes Habilitées et ne peut être utilisé par aucune personne autre qu'une Personne Habilitée.

Les informations disponibles dans cette page et dans les liens qu'elle contient ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de titres de Claranova SE aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon ni dans aucun autre pays pour lequel une telle offre ou sollicitation pourrait constituer une violation des dispositions légales en vigueur à compter de la délivrance par l'AMF du visa n°23-269 sur le prospectus préparé par Claranova SE dans le cadre de son offre au public. En particulier, les actions de Claranova SE ne pourront pas être offertes ou vendues aux Etats-Unis en l'absence d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au titre du US Securities Act of 1933, tel que modifié.