Claranova : PlanetArt met la main sur CafePress

02/09/2020 | 07:48

PlanetArt, filiale du groupe Claranova, annonce avoir fait l'acquisition des actifs de CafePress auprès de Snapfish, division du groupe Shutterfly LLC, précisant que les aspects financiers de l'accord ne seront pas communiqués.



'Basée à Louisville dans le Kentucky et à l'origine de l'une des plateformes de création les plus connues dans le monde de l'e-commerce, CafePress constitue un nouveau relais de croissance pour PlanetArt', explique la société d'e-commerce personnalisé.



Le Canada et l'Australie viennent compléter la présence géographique de PlanetArt et de nouvelles catégories de produits s'ajoute à son offre, notamment dans l'habillement. Cette acquisition lui donne en outre l'accès à des centaines de marques à forte visibilité.



