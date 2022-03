Claranova : RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2021-2022

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

MOT DU PRÉSIDENT 2 CHIFFRES CLÉS 3 PRÉSENTATION DU PORTEFEUILLE D'ACTIVITÉS 4 RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITÉ 7 COMPTES CONSOLIDÉS SEMESTRIELS RÉSUMÉS AU 31 DÉCEMBRE 2021 16 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L'INFORMATION FINANCIÈRE SEMESTRIELLE 39 ATTESTATION DU RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 40

Dans le présent rapport financier semestriel, le terme « Groupe » désigne la société Claranova et ses filiales, les termes « Claranova » ou la « Société » désignent la société Claranova.

Le présent rapport financier semestriel contient des indications sur les objectifs ainsi que les axes de développement du Groupe. Ces indications sont parfois identifiées par l'utilisation du futur, du conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que « considérer », « envisager », « penser », « avoir pour objectif », « s'attendre à », « entendre », « devoir », « ambitionner », « estimer », « croire », « souhaiter », « pouvoir », ou, le cas échéant, la forme négative de ces mêmes termes, ou toute autre variante ou terminologie similaire.

L'attention du lecteur est attirée sur le fait que ces objectifs et ces axes de développement dépendent de circonstances ou de faits dont la survenance ou la réalisation est incertaine.

Ces objectifs et axes de développement ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétés comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront, que les hypothèses seront vérifiées ou que les objectifs seront atteints. Par nature, ces objectifs pourraient ne pas être réalisés et les déclarations ou informations figurant dans le présent document de référence pourraient se révéler erronées, sans que la Société se trouve soumise de quelque manière que ce soit à une obligation de mise à jour, sous réserve de la réglementation applicable et notamment du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Le présent rapport financier semestriel contient en outre des informations relatives à l'activité du Groupe ainsi qu'au marché et à l'industrie dans lesquels elle opère. Ces informations proviennent notamment d'études réalisées par des sources internes et externes (rapports d'analystes, études spécialisées, publications du secteur, toutes autres informations publiées par des sociétés d'études de marché, de sociétés et d'organismes publics). La Société estime que ces informations donnent une image fidèle du marché et de l'industrie dans lesquels elle opère et reflètent fidèlement sa position concurrentielle ; cependant, bien que ces informations soient considérées comme fiables, ces dernières n'ont pas été vérifiées de manière indépendante par la Société.

MOT DU PRÉSIDENT

Mot du président

Dans un contexte exigeant, Claranova démontre la solidité de son modèle et de son approche transversale du monde technologique

Avec un chiffre d'affaires de 281 M€ et un ROC normalisé de 23 M€ au premier semestre 2021-2022, nous avons réussi à stabiliser nos résultats dans un contexte unique. PlanetArt, qui contribue majoritairement au chiffre d'affaires du Groupe, a été confronté aux effets cumulés du déconfinement, de la transformation structurelle des canaux d'acquisition client et de la poursuite des contraintes logistiques durant les fêtes de fin d'année. Pourtant, ses forces stratégiques - approche fabless, multicanale et globale, focalisation sur le développement de savoir-faire en marketing digital - lui ont permis de répondre à ces défis. Ainsi, malgré un niveau de croissance éloigné de nos standards historiques, cette division continue de surperformer ses concurrents en termes de chiffre d'affaires. Cette performance est d'autant plus notable qu'elle s'accompagne d'une marge opérationnelle préservée malgré les diverses pressions sur les coûts.

Avec 51 M€ de chiffre d'affaires et un ROC normalisé de 8 M€, en croissance respective de 22% et 56% sur le semestre, Avanquest continue de tirer les bénéfices de la transformation de son business model vers la vente de logiciels par abonnement.

Le cercle vertueux des renouvellements d'abonnements permet aujourd'hui d'alimenter aussi bien la croissance que la profitabilité de nos activités d'édition de logiciels.

Enfin, notre activité IoT a profité de la sortie de crise sanitaire pour accélérer les déploiements commerciaux et étendre son réseau de partenaires revendeurs. De nouveaux acteurs de renom comme Sodexo continuent de rejoindre notre réseau, signalant ainsi l'intérêt d'industriels pour ce secteur en maturation.

Je ne peux prendre la parole en cette période de réémergence de conflits armés en Europe sans une pensée pour nos partenaires et sous-traitants ukrainiens. Si Claranova est commercialement peu exposé à l'Ukraine ou à la Russie, notre division Avanquest entretient néanmoins depuis de nombreuses années des relations étroites avec un certain nombre de partenaires, fournisseurs de services de développement informatique et de support client situés dans des villes durement frappées par la guerre. Claranova s'est mobilisée pour assurer leur sécurité et les épauler dans ce contexte tragique, incluant le déplacement de certaines fonctions de support vers l'Ouest du pays ainsi que la mise en sécurité des collaborateurs et de leurs familles.

PIERRE CESARINI

Président-Directeur Général du Groupe Claranova

2 -

CHIFFRES CLÉS

Chiffres clés

281 M€

8 %

23 M€

de chiffre d'affaires semestriel

Marge opérationnelle

ROC normalisé (1)

CHIFFRE D'AFFAIRES

CROISSANCE À TAUX RÉEL

ROC NORMALISÉ (1)

(en millions d'euros)

ET ORGANIQUE (2)

(en millions d'euros)

278 234

281

2019/20

2020/21

68 % 19 %

23 23

11

19 % 17 %

1 %

2019/20

2020/21

2021/22

2021/22

-6 %

2019/20

2020/21

2021/22

Croissance à taux réel

Croissance organique