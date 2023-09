Claranova confirme bien évidemment la réalité des services fournis dans le cadre de ces conventions et que ces services sont nécessaires à la bonne poursuite et au développement de l'intérêt social. Par exemple, en ce qui concerne la convention conclue avec VCR Conseil, les services fournis par VCR Conseil portent sur la mise en conformité du groupe Claranova avec la CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) d'ici 2025, notamment par la définition d'une stratégie d'analyse des sujets ESG du Groupe, la description de leurs impacts ainsi que la cotation de leurs conséquences internes et externes, en ce compris dans la relation entre le Groupe et ses investisseurs et actionnaires.

Le détail des travaux fournis, ainsi que les éléments délivrés dans ce contexte par les prestataires de la Société constituent des informations confidentielles et à caractère stratégique pour la Société Claranova et son Groupe. Il n'est donc pas dans l'intérêt de la Société et du Groupe de rendre leur contenu public.

La décision du Conseil d'administration de Claranova prise lors de sa réunion du 14 juillet 2023, de mettre en œuvre une dissociation des fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur Général de la Société, n'avait aucunement pour objectif de permettre à Monsieur Pierre Cesarini de percevoir des dommages et intérêts en cas de révocation sans juste motif de son mandat de directeur général (ce qui correspond au demeurant à une application du régime légal de l'article L.225-55 du Code de commerce dont le principe est repris à l'article 16.2 des statuts de la Société). Cette décision de principe d'une dissociation des fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur Général de la Société vise à répondre aux demandes formulées en ce sens par plusieurs actionnaires de Claranova (par exemple, une demande en ce sens a été adressée formellement par les actionnaires The Dadoun Family Trust, 10422339 Canada Inc. et 6673279 Canada Inc. dans leur lettre ouverte au Conseil d'administration en date du 16 mai 2023).

Monsieur Pierre Cesarini est résident fiscal Luxembourgeois et remplit les conditions de résidence fiscale requises par la réglementation qui lui est applicable. Sa situation fiscale et sociale fait l'objet de déclarations conformément à la réglementation applicable.

En ce qui concerne Madame Viviane Chaine-Ribeiro, personne intéressée au titre de la convention conclue entre d'une part Claranova et d'autre part, VCR Conseil, le Conseil d'administration de la Société avait, lors de la nomination de Madame Viviane Chaine-Ribeiro en qualité d'administrateur, puis annuellement, analysé la situation particulière de celle-ci et estimé que cette convention ne constituait pas une relation d'affaires significative étant de nature à altérer son indépendance et sa

C'est au Conseil d'administration qu'il appartient d'examiner au cas par cas, pour chaque administrateur, la situation de chacun de ses membres au regard des critères indiqués ci-dessus, lors de leur nomination et chaque année, au moment de la rédaction et de l'approbation du rapport sur le gouvernement d'entreprise.

Il est rappelé que ces critères permettent de poser une présomption du caractère indépendant mais que le caractère indépendant doit in fine s'analyser comme une indépendance d'esprit permettant à la personne considérée d'être capable d'exercer pleinement sa liberté de jugement et de savoir, si nécessaire, s'opposer ou se démettre.

1. Mme Chaine Ribeiro ayant dépassé l'âge de 70 ans, et pour laquelle on peut contester valablement la notion d'indépendance étant donné le montant des autres rémunérations perçues dans le cadre des convention réglementées - Est-il prévu que Mme Chaine-Ribeiro démissionne ? Dans le cas contraire, pouvez-vous justifier dans quelle mesure elle est toujours considérée comme indépendante ?

AGO 4 septembre 2023

liberté de jugement dans le cadre de ses fonctions d'administrateur de Claranova. Cette appréciation sur l'absence de caractère significatif a été réalisée sur la base de critères quantitatifs (notamment la situation patrimoniale et les revenus dont dispose Madame Viviane Chaine-Ribeiro par ailleurs) et qualitatifs (l'absence de dépendance économique et d'exclusivité relative à la convention examinée, étant rappelé que Madame Viviane Chaine-Ribeiro, présidente de VCR Conseil, intervient également auprès de plusieurs autres sociétés françaises ou étrangères pour fournir des conseils de management, de stratégie en matière ESG et de relations investisseurs. Elle intervient également en tant que co-Présidente de la commission Europe et international du MEDEF en charge du suivi des travaux législatifs européens auprès de la Commission européenne et en relations avec le Ministère de l'Economie et des Finances, concernant notamment les obligations CSRD et le devoir de vigilance.

Concernant l'âge de Madame VivianeChaine-Ribeiro:

Pour mémoire, conformément à l'article L. 225-119 du Code de commerce et à l'article 12.2 des statuts de la Société, « nul ne peut être nommé administrateursi, ayant dépassé l'âge de soixante- dix (70) ans, sa nomination a pour effet de porter à plus du tiers des membres du Conseil le nombre d'administrateurs ayant dépassé cet âge. Le nombre des administrateurs ayant dépassé l'âge desoixante-dix(70) ans ne peut excéder le tiers des membres du Conseil d'Administration. Si cette limite est atteinte, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire ».

Le dépassement de l'âge de 70 ans par Madame Viviane Chaine-Ribeiro n'est donc pas de nature

entraîner sa démission. Dans le cas où l'Assemblée Générale Ordinaire du 4 septembre 2023 déciderait la nomination de Madame Gabrielle Gauthey et Monsieur Craig Forman en qualité de nouveaux administrateurs, ces derniers étant âgés de, respectivement, 60 ans et 61 ans, la proportion d'administrateurs ayant dépassé cet âge serait portée au sein du Conseil d'administration comprenant désormais 8 membres à 12,5% (soit un membre ayant dépassé l'âge de 70 ans), soit en deçà des limitations légales fixées par le Code de commerce et de la limite statutaire fixée dans les statuts de Claranova.

Eu égard à ce qui précède et par ailleurs au profil expérimenté, aux compétences et au niveau d'implication de Madame Viviane Chaine-Ribeiro dans les activités du Conseil d'administration de Claranova, le Conseil d'administration estime qu'il n'y a pas lieu de considérer que l'âge de Madame Viviane Chaine-Ribeiro nécessite à ce stade la prise de fin de son mandat d'administrateur de la Société.

QUESTION D

Ayant souhaité éventuellement faire part de ma candidature (cf mail au service actionnaire en date du 9/08 avec relance le 10/08) - Je n'ai pas reçu de réponse de vos services quant à la démarche à suivre / les documents à fournir. Avez-vous filtré les candidatures autres que celle proposées par le CA/ la sté ? Pouvez-vous indiquer le nombre de candidatures rejetée et les critères précis qui ont amené ces rejets ?

