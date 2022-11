Claranova : Report of the Board of Directors to the AGM on the resolutions (in French)

de la Société, via la mise en place d'une autorisation au Conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société, et (ii) au renforcement de ses capitaux propres via la mise en place d'une série de délégations au Conseil d'administration, et par conséquent, de renouveler les délégations existantes.

PRESENTATION DES RESOLUTIONS SOUMISES AU VOTE DE L'ASSEMBLEE GENERALE

COMPTES 2022

1ère à 3ème résolutions - Approbation des rapports et des comptes 2022 et affectation du résultat

Sur la base (i) du rapport du Président du Conseil sur les conditions de préparation et d'organisation des travaux du Conseil et sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques, (ii) du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux de l'exercice clos le 30 juin 2022 présenté par le Conseil dans l'URD 2022, lesquels ont été mis

votre disposition, conformément aux dispositions légales, préalablement à la tenue de votre Assemblée, il vous est proposé d'approuver les comptes sociaux de la Société pour l'exercice clos le 31 juin 2012 tels qu'ils vous sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Il vous est également proposé de constater que le résultat de l'exercice clos le 30 juin 2012 consiste en une perte nette comptable 9 392 190,26 euros et de décider d'affecter ce résultat en totalité au poste « Report à nouveau » qui sera ainsi porté à un solde débiteur de -121 456 011,55 euros.

Enfin, il vous est proposé d'approuver les comptes consolidés de la Société pour l'exercice clos le 30 juin 2022 et les opérations traduites dans ces comptes, telles que présentées dans le rapport du Conseil sur la gestion du groupe (le "Groupe" - tel qu'incorporé à l'URD 2022) et le rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés et qui font ressortir une perte nette comptable 9 952 987,75 euros.

4ème résolution - Approbation des conventions visées aux rapports spéciaux des Commissaires aux Comptes en application des articles L.225-38 et suivants et L.225- 42-1 du Code de commerce

Il vous est proposé de prendre acte des conclusions du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article L.225-38 et suivants du Code de commerce et d'approuver les conventions conclues au cours de l'exercice clos le 30 juin 2022 et dont il est fait état dans ces rapports. A cet égard, il est précisé que, conformément aux termes du règlement intérieur du Conseil, le comité d'audit a revu avec régularité les termes et conditions des conventions réglementées conclues au cours de l'exercice clos le 30 juin 2022.