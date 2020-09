Claranova : Résultats annuels 2019-2020 0 30/09/2020 | 17:51 Envoyer par e-mail :

Solidité du Groupe confirmée : forte croissance, progression de la profitabilité et génération de trésorerie opérationnelle renforcée Chiffre d'affaires annuel de 409 M€ en hausse de 56%, dont 20% de croissance organique 1

ROC normalisé 2 de 17 M€ (+ 9%)

Génération de trésorerie opérationnelle multipliée par 4 à 29 M€

Trésorerie disponible en hausse de 10% à 83 M€ après 33 M€ d’investissements Comptes consolidés définitifs arrêtés par le Conseil d’Administration le 30 septembre 2020.

La certification des comptes consolidés a été effectuée, le rapport d’audit est en cours d’émission. Regulatory News: Claranova (Paris:CLA) clôture un nouvel exercice de forte croissance et accroît son niveau de profitabilité dans un contexte inédit. Le Groupe franchit le cap des 400 M€ de chiffre d’affaires (409 M€) en hausse de 56%, dont 20% en organique. Claranova réalise ainsi une croissance annuelle moyenne de 46% sur les trois derniers exercices et 14 trimestres de croissance consécutifs3. Cette forte croissance s’accompagne d’une profitabilité opérationnelle préservée dans une situation économique complexe : le Résultat Opérationnel Courant normalisé (ROC normalisé), principal indicateur de suivi de la performance opérationnelle des activités, atteint 17 M€ (+ 9%). Le Groupe a fait le choix de ne pas intégrer les réductions de charges de personnel financées par le gouvernement américain dans le cadre du Paycheck Protection Program (PPP), dans l’attente de la clarification définitive des autorités américaines concernant les conditions dans lesquelles ces aides seraient définitivement acquises à deux de nos filiales. Sa prise en compte aurait augmenté la rentabilité opérationnelle du Groupe de près de 5 M$ et aurait fait ressortir un ROC normalisé de 22 M€. La génération de trésorerie a été fortement renforcée avec une trésorerie opérationnelle multipliée par quatre, passant de 7 M€ à 29 M€. Cet exercice confirme l’amélioration du profil financier de Claranova avec un Résultat Net positif de 1 M€. Sur ces bases, et après des investissements de 33 M€ sur l’exercice, la trésorerie disponible s’établit à 83 M€ à fin juin 2020. Évolution des principaux indicateurs de performance opérationnelle du Groupe : En M€ 2019-2020 2018-2019 Var. Chiffre d’affaires 409 262 + 56% Résultat Opérationnel Courant normalisé 17 16 + 9% ROC normalisé (en % du CA) 4,3% 6,1% - 184 pb Résultat Opérationnel Courant 13 14 - 7% Résultat Net 1 (41) Flux de trésorerie d’exploitation 29 7 + 308% Trésorerie à la clôture 83 75 + 10% PlanetArt : évolution vers l’e-commerce personnalisé PlanetArt réalise un chiffre d’affaires annuel de 314 M€, en hausse de 78% (+ 29% à périmètre constant). Cette croissance est portée par la poursuite de son déploiement géographique en Europe, la montée en charge de ses nouvelles offres mobiles (FreePrints Photo Tiles et FreePrints Cards) et une forte augmentation de l’utilisation de ses applications en période de confinement. Les activités Personal Creations rachetées en août 2019 enregistrent pour leur part un chiffre d’affaires de 88 M€. La forte croissance du chiffre d’affaires s’accompagne d’une hausse de 30% du ROC normalisé à 14 M€, soit une marge opérationnelle de 4,5% contre 6,2% sur l’exercice précédent. La performance des activités historiques a soutenu la profitabilité de PlanetArt sur l’exercice. Cet effet positif a néanmoins été contrebalancé par l’intégration de Personal Creations qui n’aura pas contribué sur cette première année à la profitabilité globale de PlanetArt. La profitabilité opérationnelle a également été impactée par le maintien d’une stratégie d’investissement marketing agressive. L’intégration de Personal Creations en août 2019, complétée en septembre 2020 par l’acquisition de CafePress, autre acteur de référence du marché des produits personnalisés aux États-Unis, permet à PlanetArt d’accroître sa taille critique, d’étendre sa gamme de produits et d’élargir sa présence géographique tout en lui donnant accès à une plateforme unique mettant en relation des centaines de milliers de designers. De nombreuses synergies sont identifiées entre les métiers historiques de PlanetArt et ces nouvelles activités, tant sur les approches produits, clients, géographiques que technologiques. Le lancement en juillet 2020 aux États-Unis de FreePrints Gifts, une nouvelle application mobile de la famille FreePrints dédiée au segment des cadeaux personnalisés, en constitue une première étape. Ces acquisitions permettent à PlanetArt de se positionner sur le concept d’e-commerce « personnalisé ». À l’heure où l’e-commerce devient prédominant, l’e-commerce « personnalisé » permet d’adresser le besoin croissant de singularité exprimé par les consommateurs en offrant à chacun la possibilité de transformer des biens de consommation usuels en objets uniques. Dans un monde où les capacités de production deviennent de plus en plus sophistiquées et capables de produire simplement et à moindres coûts des objets personnalisés en petite série et en circuit court, la vision du Groupe est que l’e-commerce personnalisé prendra à terme des parts de marché à l’e-commerce « standard ». Évolution des principaux indicateurs de performance opérationnelle de PlanetArt : En M€ 2019-2020 2018-2019 Var. PlanetArt (excl. Personal Creations) 227 176 + 29% Personal Creations 88 Chiffre d’affaires 314 176 + 78% Résultat Opérationnel Courant normalisé4 14 11 + 30% ROC normalisé (en % du CA) 4,5% 6,2% - 169pb Avanquest : un exercice de transition pour une accélération de la croissance profitable sur les prochains exercices Avanquest réalise un chiffre d’affaires de 90 M€, en hausse de 9%5, un taux de croissance reflétant le recentrage des activités autour de la vente de logiciels propriétaires par abonnement. Si cette transition du modèle d’affaires vers la vente par abonnement6 limite la croissance sur l’exercice, elle devra permettre de renforcer à terme la récurrence et la profitabilité future des activités. En l’espace d’un an, la part des revenus récurrents a progressé de 35% à 46%. Le ROC normalisé d’Avanquest atteint 7 M€, soit une marge opérationnelle de 7,9%, contre 12,4% sur l’exercice précédent. Cette baisse est de nouveau liée au recentrage des activités autour de la vente de logiciels propriétaires par abonnement. Cette évolution reflète également l’effet de la pandémie sur les activités non-stratégiques d’Avanquest et des investissements marketing significatifs pour le lancement de nouveaux produits qui alimenteront la croissance future d’Avanquest : InPixio Studio Photo 10 a été lancé le 25 mars 2020, Adaware Antivirus le 4 août 2020, Soda PDF 12 le 5 août 2020 et Adaware Protect, nouvel outil dédié à la protection de l’utilisateur sera lancé dans les prochaines semaines. Les efforts consentis sur cet exercice, reflétés par la progression des revenus récurrents de type SaaS7, sécuriseront à terme la génération de chiffre d’affaires et l’augmentation mécanique de la profitabilité, chaque renouvellement d’abonnement étant réalisé à investissement marketing additionnel faible. Évolution des principaux indicateurs de performance opérationnelle d’Avanquest : En M€ 2019-2020 2018-2019 Var. Chiffre d’affaires 90 83 + 9% Résultat Opérationnel Courant normalisé 7 10 - 31% ROC normalisé (en % du CA) 7,9% 12,4% - 450pb myDevices : poursuite du déploiement commercial et renforcement du partenariat avec Sprint aux États-Unis myDevices réalise un chiffre d’affaires de 5 M€, soit une progression de 51% sur l’exercice. En dépit du ralentissement des déploiements dans certains secteurs (hôtellerie, restauration notamment) lié à la pandémie, le pôle enregistre une forte progression commerciale sur l’exercice avec près de 500 clients et plus de 5 000 sites équipés. Parallèlement à la progression du chiffre d’affaires, les pertes enregistrées sur l’exercice ont été réduites de 26%. Malgré les incertitudes inhérentes à la situation sanitaire actuelle, la montée en charge commerciale enregistrée sur l’exercice devrait se poursuivre et permettre au pôle IoT d’améliorer progressivement son niveau de profitabilité. Le rapprochement de notre partenaire historique Sprint avec l’opérateur T-Mobile élargit les perspectives de déploiement sur le marché américain, les équipes commerciales de T-Mobile offrant désormais à leurs clients les solutions IoT myDevices. Bien que le marché de l’IoT soit encore émergent, la plateforme myDevices offre à Claranova une position privilégiée qui lui permettra de saisir les développements majeurs de ce nouveau marché. Évolution des principaux indicateurs de performance opérationnelle de myDevices : En M€ 2019-2020 2018-2019 Var. Chiffre d’affaires 5 3 + 51% Résultat Opérationnel Courant normalisé (4) (5) - 26% ROC normalisé (en % du CA) (79,1) % (162,3) % Forte accélération de la génération de trésorerie opérationnelle du Groupe multipliée par 4 sur l’exercice Les flux de trésorerie d’exploitation ont été multipliés par quatre sur l’exercice, passant de 7 M€ à 29 M€. Cette progression reflète la forte croissance du Groupe (organique et externe), la forte augmentation de l’activité FreePrints durant la période de confinement et la spécificité de son modèle d’affaires (distribution B2C8) qui évolue naturellement à BFR négatif, y compris pour les activités Personal Creations acquises en début d’exercice. En M€ 30/06/2020 30/06/2019 Capacité d’autofinancement 14 15 Variation du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) 23 (4) Impôts et intérêts financiers nets payés (7) (3) Flux de trésorerie provenant de l’exploitation 29 7 Flux de trésorerie net lié à l’investissement (33) (16) Flux de trésorerie net lié au financement 12 18 Variation de trésorerie 8 9 Situation financière saine et solide : une trésorerie disponible de 83 M€ en hausse de 10% après 33 M€ d’investissements Claranova clôture l’exercice 2019-2020 avec une trésorerie de 83 M€, soit une progression de 10 % par rapport à la situation du 30 juin 2019. L’évolution de la trésorerie du Groupe intègre 33 M€ d’investissements réalisés sur l’exercice avec l’acquisition de Personal Creations pour 17 M€ et le règlement du solde du paiement différé relatif à l’acquisition des activités Adaware, SodaPDF et Upclick pour 15 M€. En M€ 30/06/2020 30/06/2019 Trésorerie à l’ouverture 75 66 Variation de taux de change sur la trésorerie (1) 0 Trésorerie à la clôture 83 75 Avec une trésorerie disponible de 83 M€ et des dettes financières (hors impact IFRS 16) de 69 M€, Claranova maintient une structure financière saine avec une trésorerie nette de 14 M€. Ce niveau de trésorerie, combiné à l’amélioration du profil opérationnel des activités permet au Groupe de préserver sa capacité de financement. En M€ 30 juin 2020 30 juin 2019 Dettes bancaires 189 3 Emprunts obligataires 48 48 Autres dettes financières 3 1 Intérêts courus 0 0 Total des dettes financières10 69 52 Trésorerie disponible non nantie 83 75 Endettement net (14) (24) « Ce nouvel exercice de croissance profitable dans un contexte inédit confirme la capacité d’adaptation, de résilience et de développement de Claranova. Nos solutions mobiles, logicielles et IoT ont toutes progressé au cours de l’exercice, nous permettant d’afficher une croissance de 56% et de dépasser le cap des 400 M€ de chiffre d’affaires. Tout en maintenant des investissements marketing et R&D significatifs et en réalisant une acquisition structurante avec l’intégration de Personal Creations, nous avons réussi à préserver notre profitabilité. Cette pandémie a bouleversé notre économie et accélère la digitalisation de nos modes de vie, de travail et de consommation. Dans cet environnement mouvant, notre positionnement dans le numérique reste une force. Claranova est plus que jamais bien orienté pour répondre à ces évolutions structurelles et maintient ses objectifs d’atteindre les 700 M€ de chiffre d’affaires et une profitabilité opérationnelle supérieure à 10%11 d’ici 2023. » Pierre Cesarini, PDG du groupe Claranova Agenda financier :

4 novembre 2020 : Publication du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020-2021 Numéro dédié aux actionnaires individuels : 0805 29 10 00 (appel non surtaxé).

Ligne ouverte du mardi au jeudi de 14h à 16h.

Ligne ouverte du mardi au jeudi de 14h à 16h. À propos de Claranova : Groupe technologique à forte croissance, Claranova est un acteur international inscrit sur le long terme, à travers des modèles économiques résilients sur des marchés à fort potentiel. Leader de l’e-commerce personnalisée (PlanetArt), Claranova s’illustre également par son savoir-faire technologique dans les domaines de l’édition de logiciels (Avanquest) et de l’Internet des Objets (myDevices). Ces trois pôles d’activités partagent une vision commune : simplifier l’accès aux nouvelles technologies grâce à des solutions alliant innovation et grande facilité d’usage. Fort de cette vision, Claranova combine depuis cinq ans une trajectoire de croissance moyenne annuelle de plus de 30% et une hausse de sa profitabilité, à la fois par développement organique et par croissance externe. Pour plus d'informations sur le groupe Claranova : https://www.claranova.com ou https://twitter.com/claranova_group Avertissement important : Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives qui ne peuvent s’apprécier qu’au jour de sa diffusion et Claranova dément toute intention ou obligation de fournir, mettre à jour ou réviser quelques déclarations prospectives que ce soit, soit en raison d’une nouvelle information, d’évènements futurs ou autres. Annexes Annexe 1 : Compte de résultat consolidé En M€ 2019-2020 2018-2019 Chiffre d’affaires net 409,1 262,3 Matières premières et achats de marchandises (126,2) (71,2) Autres achats et charges externes (191,4) (122,0) Impôts, taxes et versements assimilés (0,7) (0,4) Charges de personnel (55,0) (38,8) Dotations aux amortissements et provisions nettes des reprises (7,2) (2,0) Autres charges et produits opérationnels courants (15,2) (13,6) Résultat Opérationnel Courant 13,3 14,3 Autres charges et produits opérationnels (5,6) (2,9) Résultat Opérationnel 7,8 11,4 Résultat financier (4,5) (49,2) Impôts (2,1) (3,7) Résultat Net 1,2 (41,4) Résultat Net Part du Groupe 0,5 (40,8) Annexe 2 : Bénéfice par action En € 2019-2020 2018-2019 Nombre d’actions en circulation12 (en unités) 39 200 753 39 200 754 Nombre d’actions en circulation après dilution potentielle (en unités) 39 905 818 39 905 823 Résultat Net par action 0,03 (1,06) Résultat Net ajusté par action 0,17 0,21 Résultat Net Part du Groupe par action 0,01 (1,04) Résultat Net Part du Groupe ajusté par action 0,15 0,23 Résultat Net par action après dilution potentielle 0,03 (1,04) Résultat Net ajusté par action après dilution potentielle 0,16 0,21 Résultat Net Part du Groupe par action après dilution potentielle 0,01 (1,02) Résultat Net Part du Groupe ajusté par action après dilution potentielle 0,15 0,23 Annexe 3 : Éléments de calcul du ROC normalisé et du Résultat Net ajusté Le Résultat Opérationnel Courant normalisé (ROC normalisé) et le Résultat Net ajusté, mesures à caractère non strictement comptable, doivent être considérés comme des informations complémentaires, qui ne peuvent se substituer aux agrégats IFRS du Groupe. La Direction de Claranova considère qu’ils sont des indicateurs pertinents des performances opérationnelles et financières du Groupe et les présente dans un but informatif car ils permettent d’exclure la plupart des éléments non opérationnels et non récurrents de la mesure de la performance des métiers. Le passage du Résultat Opérationnel Courant au Résultat Opérationnel Courant normalisé s’effectue comme suit : En M€ 2019-2020 2018-2019 Résultat Opérationnel Courant 13,3 14,3 Impact IFRS 16 sur les charges de loyers (3,1) Paiements fondés sur des actions et charges sociales afférentes 0,0 (0,3) Dotations aux amortissements et provisions13 7,2 2,0 Résultat Opérationnel Courant normalisé 17,4 16,0 Le passage du Résultat Net au Résultat Net ajusté s’effectue comme suit : En M€ 2019-2020 2018-2019 Résultat Net 1,2 (41,4) Impact IFRS 16 sur le Résultat Net 0,4 Paiements fondés sur des actions et charges sociales afférentes 0,0 (0,3) Variation de la juste valeur des instruments financiers (0,6) 47,2 Autres charges et produits opérationnels 5,6 2,9 Résultat Net ajusté 6,6 8,4 Résultat Net Part du Groupe ajusté 5,9 9,0 Annexe 4 : Bilan simplifié La taille du bilan de Claranova est passée de 176,1 M€ à 210,0 M€ entre fin juin 2019 et fin juin 2020. Cette augmentation témoigne de la croissance organique du Groupe mais également de l’intégration des activités de personnalisation de cadeaux Personal Creations® acquises le 2 août 2019. En M€ 30/06/2020 30/06/2019 Écarts d’acquisition 61,7 63,0 Autres actifs non courants 32,0 12,1 Actif courant (hors trésorerie) 33,5 25,5 Trésorerie et équivalents de trésorerie 82,8 75,4 Total actif 210,0 176,1 Capitaux propres 62,3 63,6 Dettes financières 68,9 51,9 Dettes locatives 10,1 Passif non courant 3,1 2,8 Passif courant 65,6 57,8 Total passif 210,0 176,1 Annexe 5 : Impact IFRS 16 sur les contrats de location Le 13 janvier 2016, l’IASB a publié la norme IFRS 16 sur la comptabilisation des contrats de location en remplacement de la norme IAS 17. Le Groupe a réalisé la transition vers la norme IFRS 16 à partir du 1er juillet 2019 selon la méthode rétrospective simplifiée. L’impact sur le compte de résultat, le bilan et le tableau de flux de trésorerie est détaillé ci-dessous. Pour plus d’informations sur les effets de l’application de la norme IFRS 16 sur les comptes du Groupe, se reporter à la note 21 des États Financier consolidés 2019-2020. En M€ 2019-2020 Annulation des charges de loyers 3,1 Charges d'amortissement des droits d'utilisation (2,9) Charge d'intérêts relative à la dette de loyers (0,6) Impact sur le Résultat Net (0,4) Actifs non courants liés aux contrats de location 10,1 Impact sur le total actif 10,1 Dettes locatives non courantes 7,2 Dettes locatives courantes 3,0 Impact sur le total passif 10,1 Impact sur la trésorerie à la clôture 0,0 1 La croissance organique correspond à la croissance à taux de change et périmètre constants.

2 Voir annexe 3 en fin de communiqué pour la définition et le détail de calcul de cet indicateur de suivi de performance opérationnelle.

3 Par rapport au trimestre correspondant de l’exercice précédent.

4 Les activités Personal Creations acquises en août 2019 étant dorénavant pleinement fusionnées avec les opérations PlanetArt historiques au sein de l’entité juridique PlanetArt LLC, le Groupe publie un ROC normalisé PlanetArt consolidé sur l’exercice 2019-2020.

5 Le pourcentage de croissance du chiffre d’affaires d’Avanquest présenté dans le communiqué de presse du 2 août 2020 a évolué de 8% à 9% après prise en compte d’un ajustement d’audit non significatif augmentant à la marge le chiffre d’affaires 2019-2020 des activités logicielles.

6 Le prix de vente d’un logiciel par abonnement étant unitairement plus faible que celui d’un logiciel vendu sous forme de licence perpétuelle.

7 Software as a Service, logiciel en tant que service.

8 Business-to-Consumer, caractérise une activité commerciale directe entre une entreprise et un particulier.

9 Ce montant intègre les réductions de charges de personnel d’un montant de 4,5 M€ financées par le gouvernement américain dans le cadre du Paycheck Protection Program (PPP), reconnues en dettes financières dans l’attente de la clarification définitive des autorités américaines concernant les conditions dans lesquelles ces aides seraient définitivement acquises à deux de nos filiales.

10 Hors dettes locatives liées à l’application de la norme IFRS 16.

11 En termes de ROC normalisé.

12 Le nombre d’actions en circulation a été retraité sur le premier semestre 2018-2019 et 2017-2018 pour tenir compte du regroupement d’actions de 1 pour 10 intervenu au premier semestre 2019-2020.

13 Les dotations aux amortissements et provisions sur l’exercice 2019-2020 incluent 2,9 M€ d’impact IFRS 16 (voir annexe 5 du présent communiqué et note 21 des États Financier consolidés 2019-2020). CODES

Ticker : CLA

ISIN : FR0013426004

www.claranova.com Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200930005738/fr/

