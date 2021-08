Claranova : accord pour un investissement stratégique

Claranova annonce un accord avec les investisseurs institutionnels Heights Capital Management et Ophir Asset Management pour un investissement stratégique de 65 millions d'euros visant à financer l'acquisition des intérêts minoritaires d'Avanquest.



'En plus de doter Claranova de nouvelles ressources financières substantielles pour simplifier la structure de son capital, l'accord crée pour la première fois dans l'histoire de la société un groupe d'actionnaires de référence pour stabiliser son actionnariat', souligne-t-il.



L'investissement sera réalisé sous la forme d'une augmentation de capital réservée de 15 millions d'euros, entrainant l'émission de 2.142.857 actions nouvelles au prix de sept euros par action, et d'une émission réservée de 50 millions d'euros d'OCEANE.



