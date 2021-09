Claranova a annoncé que la finalisation de l’opération de rachat des intérêts minoritaires de sa division d’édition de logiciels Avanquest, initialement envisagée fin septembre 2021, est désormais prévue fin octobre 2021. Ce report a été décidé d'un commun accord entre la société et les actionnaires minoritaires d'Avanquest. Il permettra au Commissaire aux apports d'établir son rapport sur le caractère équitable de la rémunération des apports par Claranova , sur la base des comptes annuels 2020-2021 audités de la société.



La publication de ces derniers est prévue le 20 octobre prochain, conformément à l'agenda financier publié par la Claranova.



Ce nouveau calendrier, qui reste conforme aux termes de l'accord ferme initial signé entre la Société et les actionnaires minoritaires d'Avanquest, ne remet pas en cause les modalités de l'opération dont les termes demeurent inchangés.



Pour rappel, concomitamment à l'investissement stratégique réalisé début août par les investisseurs institutionnels Heights Capital Management et Ophir Asset Management pour un montant total de 65 millions d'euros, Claranova a annoncé avoir conclu un accord ferme avec les actionnaires minoritaires d'Avanquest pour le rachat de leurs intérêts dans la division dans le cadre d'une transaction en numéraire, en actions et en dette pour un montant total de 98 millions d'euros.