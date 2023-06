Groupe technologique à forte croissance, Claranova SE est un acteur international inscrit sur le long terme, à travers des modèles économiques résilients sur des marchés à fort potentiel. Leader de l'e-commerce personnalisée (PlanetArt), Claranova SE s'illustre également par son savoir-faire technologique dans les domaines de l'édition de logiciels (Avanquest) et de l'Internet des Objets (myDevices). Ces trois pôles d'activités partagent une vision commune : simplifier l'accès aux nouvelles technologies grâce à des solutions alliant innovation et grande facilité d'usage. Fort de cette vision, Claranova SE combine depuis cinq ans une trajectoire de croissance moyenne annuelle de plus de 30% et une hausse de sa profitabilité, à la fois par développement organique et par croissance externe.

Secteur Logiciels