Claranova : distingué pour sa croissance par Les Echos

Le 16 février 2024 à 12:01 Partager

Claranova annonce s'illustrer une nouvelle fois dans le palmarès des Champions de la croissance 2024 proposé par Les Echos, en partenariat avec Statista, mettant à l'honneur les 500 entreprises françaises les plus dynamiques et moteurs de la croissance hexagonale.



'Cette distinction confirme la capacité du groupe à prendre de nouvelles parts de marché et conforte sa position d'acteur global et diversifié dans le numérique au travers de ses divisions PlanetArt, Avanquest et myDevices', commente la société.



Porté par une progression annuelle moyenne de 21,8% entre 2019 et 2022, soit +80,6% sur la période, Claranova se classe quatrième parmi les 25 entreprises les plus importantes en termes de chiffre d'affaires avec 474 millions d'euros réalisé sur l'exercice 2021-22.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.