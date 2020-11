Claranova : entre directement dans le TOP 20 du classement FrenchWeb 500

Regulatory News:

Claranova (Paris:CLA), groupe technologique français coté sur Euronext, entre pour la première fois au classement FrenchWeb 500 et se place directement en 18ème position. Avec un chiffre d’affaires annuel de 409 M€ en hausse de 56%, dont 20% de croissance organique sur l’exercice 2019-2020, et plus de 90% du CA réalisé hors hexagone, Claranova témoigne de la vitalité des entreprises Tech françaises et de leur réussite à l’international.

« Nous sommes extrêmement fiers que, pour notre première année de participation, Claranova soit classé directement à la 18ème place du classement de FrenchWeb sur les 500 entreprises Tech françaises considérées en fonction de leur historique et de leur potentiel de croissance (toute catégorie confondue : start-ups, ETI ou grands groupes). Merci à FrenchWeb d’avoir mis en avant notre potentiel en espérant que nous continuerons à progresser dans ce classement dans les prochaines années »

Pierre Cesarini, PDG du groupe Claranova

Reflet du dynamisme et de la diversité des entreprises de la Tech française, ce classement propose une photographie très fidèle de l’écosystème quelle que soit la taille des entreprises et met en avant leur potentiel de croissance.

Cette cinquième édition témoigne de la résilience des acteurs de la Tech française et met la lumière sur les moteurs de l’excellence nationale.

Groupe technologique à forte croissance, Claranova est un acteur international inscrit sur le long terme, à travers des modèles économiques résilients sur des marchés à fort potentiel. Leader de l’e-commerce personnalisée (PlanetArt), Claranova s’illustre également par son savoir-faire technologique dans les domaines de l’édition de logiciels (Avanquest) et de l’Internet des Objets (myDevices). Ces trois pôles d’activités partagent une vision commune : simplifier l’accès aux nouvelles technologies grâce à des solutions alliant innovation et grande facilité d’usage. Fort de cette vision, Claranova combine depuis trois ans une trajectoire de croissance moyenne annuelle de plus de 45% et a réalisé un chiffre d’affaires de 409 M€ sur l’exercice 2019-2020.

