Claranova : intègre l'IA à son logiciel d'édition de photo

Avanquest, la division d'édition de logiciels de Claranova, annonce le lancement de la version 11.5 de son logiciel inPixio Photo Studio intégrant pour la première fois des fonctionnalités d'intelligence artificielle (IA) avancées pour automatiser et optimiser l'édition de photo.



'Avec inPixio Photo Studio 11.5, les amateurs de retouche photo peuvent désormais tirer parti d'une technologie de traitement d'image 100% automatisée, jusqu'à 15 fois plus rapide que les technologies précédemment disponibles', assure Claranova.



Avanquest continuera de capitaliser sur ces nouvelles technologies d'intelligence artificielle dans les prochaines versions d'inPixio Photo Studio afin d'offrir la meilleure expérience de retouche photo à ses utilisateurs.





