Via un communiqué, Claranova informe ses actionnaires qu’elle suspend à titre conservatoire son augmentation de capital ouverte le 16 juin 2023 faisant suite à une ordonnance non-contradictoire rendue mardi par le Tribunal de Commerce de Nanterre, et dans l'attente d'une audience en référé devant se tenir ce vendredi 23 juin 2023. La société communiquera dès que possible sur la reprise du délai de priorité des actionnaires, de l’offre publique et du placement global.