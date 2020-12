Claranova : myDevices s'associe pour assurer la qualité de l'air d'écoles et universités madrilènes

myDevices, la division Internet des Objets de Claranova, s'associe à Redexia (opérateur de réseaux et d'installations IoT) et Nexelec (spécialiste français de la mesure de la qualité de l'air) pour assurer le déploiement d'une solution IoT d'analyse de la qualité de l'air intérieur dans des écoles et universités madrilènes afin de garantir leur conformité avec les réglementations européennes.

Cette solution, développée en partenariat avec Nexelec, mesure en temps réel la concentration de CO2, la température et le taux d'humidité dans l'air. Si un seuil de vigilance est atteint, la plateforme IoT myDevices envoie automatiquement une alerte sur mobile afin d'avertir ses utilisateurs et assurer la mise en place des mesures correctrices nécessaires. Des voyants lumineux intégrés au capteur « Carbon » de Nexelec offrent une visualisation en temps réel de la qualité de l'air de la salle de classe et permettent à ses occupants d'aérer leur espace de travail en conséquence. Redexia est le partenaire local sélectionné pour équiper du réseau LoRaWAN® les salles de classe de ces écoles et garantir le bon fonctionnement du système.

Cette application concrète illustre les qualités uniques de la solution logicielle myDevices :

grâce à sa technologie unique Flash and Play qui permet de déployer en quelques minutes un réseau de capteurs et de passerelles par un simple scan du QR code intégré aux capteurs ; Solution clé en main intégrant la connectivité, les capteurs et la solution de gestion applicative 100% digitalisée ;

intégrant la connectivité, les capteurs et la solution de gestion applicative 100% digitalisée ; Efficacité et fiabilité , avec une remontée en temps réel d'informations et l'envoi d'alertes par email et SMS à partir d'une solution ne nécessitant aucune maintenance régulière et disposant d'une autonomie de 10 ans ;

, avec une remontée en temps réel d'informations et l'envoi d'alertes par email et SMS à partir d'une solution ne nécessitant aucune maintenance régulière et disposant d'une autonomie de 10 ans ; Sécurité et évolutivité , interopérabilité native avec d'autres capteurs IoT et réseaux offrant avec le même niveau de sécurité, des solutions à des cas d'usage multiples : maîtrise des consommations énergétiques, comptage des personnes, suivi des procédures de nettoyage et de désinfection en remplacement des feuilles papiers, etc. ;

, interopérabilité native avec d'autres capteurs IoT et réseaux offrant avec le même niveau de sécurité, des solutions à des cas d'usage multiples : maîtrise des consommations énergétiques, comptage des personnes, suivi des procédures de nettoyage et de désinfection en remplacement des feuilles papiers, etc. ; Solution éprouvée, déployée sur des milliers de sites à travers le monde dans les secteurs hôteliers, les hôpitaux, les chaînes de restauration, les campus, les bâtiments tertiaires, les sites industriels et miniers, etc.

Pierre Cesarini, CEO, groupe Claranova :

Nous sommes fiers de ce partenariat entre Nexelec, Redexia et Claranova qui participe à l'amélioration du quotidien des élèves madrilènes. Avec la plateforme myDevices nous contribuons chaque jour, grâce à nos solutions IoT simples et innovantes, à la sécurisation des environnements de travail et d'études. L'IoT sera demain l'un des outils majeurs pour rendre nos environnements plus sûrs.

Franck Greard, CEO, Nexelec :

Nous passons près de 80% de notre temps dans des espaces clos. En faisant le choix d'équiper ses écoles de notre solution de surveillance de la qualité d'air intérieur, Madrid s'inscrit dans une démarche volontaire d'amélioration et de prévention. La mesure en continu offerte par les capteurs va permettre une analyse fine des données afin d'inscrire la ville dans une démarche long terme de préservation de la santé de ses enfants et étudiants.

Alex Bryszkowski, CEO, Redexia :

Le partenariat avec Claranova et Nexelec renforce la position de Redexia comme fournisseur leader de solutions IoT LoRaWAN® en Espagne, avec un service clé en main qui intègre réseau, applicatif et capteur. Il va permettre aux écoles et universités espagnoles de fournir des espaces plus sécurisés notamment en cette période de pandémie, où la qualité de l'air est un facteur important de lutte contre la circulation du virus de la Covid-19.