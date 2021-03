Claranova : Avanquest, le pôle d'édition de logiciels de Claranova, finalise l'acquisition de PDFescape

Regulatory News:

Avanquest, le pôle d’édition de logiciels de Claranova (Paris:CLA), annonce ce jour la finalisation de l’acquisition des activités de gestion documentaire PDFescape auprès de la société américaine CTdeveloping, LLC. Cette nouvelle acquisition vient renforcer les solutions PDF d’Avanquest et s’intègre dans la stratégie de build-up ciblé engagée par Claranova pour faire d’Avanquest et sa marque Soda PDF un leader sur le marché des logiciels PDF. Le montant et les détails financiers de l’opération ne sont pas divulgués.

Depuis sa création en 2007, PDFescape s’efforce d’offrir les meilleurs outils de gestion PDF à travers des logiciels puissants et intuitifs qui facilitent au quotidien la vie digitale de ses utilisateurs. PDFescape intègre ainsi depuis 2016 la technologie Soda PDF dans la version desktop de son logiciel qu’il propose à plus d’un million de visiteurs qui se rendent chaque mois sur son site www.pdfescape.com. Cette forte capacité de génération de trafic en ligne permet à PDFescape d’être régulièrement classé dans les premières positions des moteurs de recherche sur les mots clés les plus recherchés par les utilisateurs de solutions PDF. L’intégration de PDFescape aux côtés de la marque Soda PDF renforce ainsi la visibilité de l’offre d’Avanquest en proposant à toujours plus d’utilisateurs les meilleurs outils pour créer, éditer, convertir, fusionner, fractionner, signer ou encore protéger des fichiers PDF en toute simplicité.

Eric Gareau, CEO des activités PDF d’Avanquest déclare : « Après plusieurs années d’étroites collaborations, nous sommes fiers de voir PDFescape rejoindre le portefeuille de solutions PDF d’Avanquest. La qualité de leurs produits et leur forte capacité de génération de trafic en ligne va renforcer la visibilité de notre offre de logiciels PDF. Un segment à fort potentiel sur lequel Avanquest est plus que jamais bien positionné pour poursuivre sa trajectoire de croissance profitable. »

Pour découvrir les outils PDFescape en ligne (gratuits) ou télécharger le logiciel Windows, visiter www.pdfescape.com

À propos d’Avanquest :

Grâce à des solutions logicielles simples et innovantes qui facilitent au quotidien l’accès aux nouvelles technologies, Avanquest, la division Software du groupe Claranova, se positionne aujourd’hui comme un acteur de référence de l’édition de logiciels grand public (B2C) sur trois segments à fort potentiel : la Sécurité (antivirus, ad blocker, outils de nettoyage et d’optimisation vendus sous la marque Adaware), le PDF (outils de gestion documentaire réunis sous la marque SodaPDF) et la Photo (logiciels et applications de retouches photographiques développés sous la marque InPixio).

À propos de Claranova :

Groupe technologique à forte croissance, Claranova est un acteur international inscrit sur le long terme, à travers des modèles économiques résilients sur des marchés à fort potentiel. Leader de l’e-commerce personnalisée (PlanetArt), Claranova s’illustre également par son savoir-faire technologique dans les domaines de l’édition de logiciels (Avanquest) et de l’Internet des Objets (myDevices). Ces trois pôles d’activités partagent une vision commune : simplifier l’accès aux nouvelles technologies grâce à des solutions alliant innovation et grande facilité d’usage. Fort de cette vision, Claranova combine depuis trois ans une trajectoire de croissance moyenne annuelle de plus de 45% et a réalisé un chiffre d’affaires de 409 M€ sur l’exercice 2019-2020.

Avertissement important :

