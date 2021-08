Claranova : parmi les plus fortes baisses du SRD à la mi-séance du jeudi 12 août 2021

Claranova (-1,69% à 7,25 euros)



La valeur cède une petite partie du terrain gagné la veille. Claranova avait alors bondi de plus de 5% après avoir annoncé la signature d'un accord avec les investisseurs institutionnels Heights Capital Management et Ophir Asset Management pour un investissement stratégique de 65 millions d'euros visant à financer l'acquisition des intérêts minoritaires d'Avanquest. L'Investissement sera réalisé sous la forme d'une augmentation de capital réservée de 15 millions d'euros et d'une émission réservée de 50 millions d'euros d'obligations senior, non garanties convertibles échangeables en actions nouvelles et/ou existantes - OCEANE.