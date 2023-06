Claranova : recule après le lancement d'une augmentation de capital de 20 millions d'euros

Deuxième plus forte baisse du marché SRD, Claranova (- 6,24% à 1,74 euro) souffre de l’annonce d’une augmentation de capital de 20 millions d'euros. Elle pourrait même atteindre 23 millions d'euros en cas d’exercice intégral de la clause d’extension. Le prix de souscription des actions nouvelles dans le cadre du délai de priorité, de l'offre au public et du placement global est de 1,75 euro par action.



Les actionnaires de la société, inscrits en compte à la date du 15 juin 2023, bénéficieront d'un délai de priorité à titre irréductible de 4 jours de bourse, du 16 juin au 21 juin (inclus), soit 6 jours calendaire.



Lafayette Investment Holdings s'est pour sa part engagée irrévocablement à souscrire un montant maximum de 15 millions d'euros par compensation de créance.



Jusqu'à 11.428.571 actions nouvelles du groupe présent dans l'impression digitale, la gestion de l'internet des objets et l'e-commerce pourraient être émises.



L'émission a pour objet principal de renforcer les capitaux propres de la société et de simplifier et d'optimiser la structure son endettement.



Claranova envisage d'utiliser le produit net de l'émission, en conjonction avec sa trésorerie disponible, au financement des échéances de remboursement de ses dettes dans les mois prochains, et notamment au remboursement des ORNANE arrivant à échéance le 1er juillet 2023 pour un montant d'environ 29 millions d'euros.



La société précise qu'elle dispose, hors produit de l'émission, d'un fonds de roulement net suffisant pour faire face à ses obligations et à ses besoins de trésorerie d'exploitation pour les douze prochains mois. " Le produit net de l'émission permettra de renforcer sa situation de trésorerie pour mener à bien ses objectifs stratégiques ", explique Claranova.



" Notre objectif est de réaliser l'augmentation de capital avant le 30 juin afin que l'exercice en cours puisse intégrer cette opération ", a déclaré Pierre Cesarini, PDG de Claranova.



En parallèle à cette opération, Claranova a annoncé la dissociation des fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur général. A l'issue de cette évolution, Pierre Cesarini demeurera membre du Conseil d'administration et Directeur Général. Un nouveau Président du Conseil d'administration doit être nommé.