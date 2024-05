Claranova : remboursement de l'obligation Euro PP

Le 27 mai 2024 à 09:03 Partager

Poursuivant son désendettement, Claranova annonce avoir procédé au remboursement des porteurs de l'obligation Euro PP vendredi dernier, pour un montant total de 19,7 millions d'euros, remboursement effectué sur les fonds propres du groupe.



À la fin de l'exercice en cours (fin juin), il aura ainsi remboursé sur fonds propres plus de 55 millions d'euros de sa dette (hors intérêts). Il a, par ailleurs, procédé sur la même période au refinancement de sa dette OCEANE dont la maturité a été allongée de quatre ans.



Ces opérations permettent de réduire significativement le niveau d'endettement du groupe, diminuant par la même occasion les charges financières associées, et de ramener son ratio financier (dette nette/ROC normalisé) vers les trois fois.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.