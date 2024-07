Regulatory News:

Claranova (Euronext Paris : FR0013426004 - CLA) annonce une réorganisation majeure de son équipe de direction afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle et développer l'innovation.

Dans le cadre de cette nouvelle organisation, la société annonce les nominations suivantes, qui feront toutes partie du comité exécutif du Groupe et rapporteront au Directeur Général, Eric Gareau :

Xavier Rojo est nommé Directeur Administratif et Financier, après avoir été Directeur Général délégué, renforçant ainsi la fonction financière de l'entreprise.

Isabelle Frenette est nommée Vice-Présidente Exécutive chargée du recrutement des talents et de la culture de l’entreprise, une fonction nouvellement créée qui souligne l'importance accordée par l'entreprise à l'attraction et à la fidélisation des talents.

Beth Burkhart rejoint l'entreprise en tant que Conseil en stratégie et innovation, un poste nouvellement créé qui vise à affiner l'orientation stratégique du Groupe et à promouvoir l'innovation pour améliorer la rentabilité.

Eric Gareau, Directeur Général de Claranova, a déclaré : « La nouvelle organisation de l’équipe de direction introduit des rôles clés pour mieux répartir les responsabilités et améliorer la performance de l'organisation, reflétant notre ambition de transformer Claranova. Les nouvelles nominations nous permettront de profiter de l’expérience et des expertises variées de tous afin de mettre davantage l'accent sur les performances des différentes équipes et nous concentrer sur l'innovation, tout en encourageant la collaboration. Elles font partie du nouveau chapitre de l'histoire de Claranova que nous sommes en train d'écrire et qui sera détaillé lorsque nous annoncerons notre plan stratégique plus tard dans l'année. »

Xavier Rojo - Directeur Administratif et Financier

Xavier Rojo a rejoint Claranova en 2022 en qualité de Directeur Général délégué. Avant de rejoindre Claranova, il a occupé plusieurs postes de direction stratégique et financière au sein de grands groupes. Avec plus de 20 ans d'expérience dans les secteurs de la banque et de la finance, il a mené de nombreux projets de développement stratégique et commercial, de transformation et de digitalisation en France et à l'étranger. Entrepreneur et coach de dirigeants, il a conseillé de nombreuses entreprises (PME) et banques privées dans leur restructuration et leur développement stratégique, et a également accompagné des chefs d'entreprise dans des projets de reconversion et de management. Xavier Rojo est titulaire d'un Master en ingénierie financière de l'Université de Montpellier complété par un programme pour Executives à HEC Paris et l’INSEAD.

Isabelle Frenette - Vice-présidente exécutive Talent et Culture

Isabelle rejoint l'équipe dirigeante de Claranova en tant que Vice-Présidente Exécutive chargée du recrutement des talents et de la culture de l’entreprise, après avoir occupé un poste similaire chez Avanquest depuis 2022. Elle possède plus de 20 ans d'expertise en ressources humaines dans les secteurs public et privé au Canada et a une grande expérience dans de multiples projets de fusions et acquisitions en Amérique du Nord et en Europe. Elle est diplômée en relations industrielles de l'Université Laval et membre de l'Association canadienne des conseillers en ressources humaines agréés (CRHA).

Beth Burkhart – Conseil en stratégie et innovation

Beth Burkhart rejoint Claranova en tant que conseil en stratégie et innovation. Elle soutient l'équipe de direction en lui fournissant des informations sur les tendances du marché et des plans de croissance stratégique pour les filiales. Ancienne cadre dirigeante chez Shutterfly/Snapfish, où elle gérait un portefeuille de marques générant un chiffre d'affaires de plus de 1,25 milliard de dollars, elle a dirigé avec succès des équipes interfonctionnelles dans les domaines du produit, du marketing, du merchandising et de l'ingénierie au service du développement des ventes. Elle a joué un rôle central dans l'intégration de Lifetouch, Snapfish et Spoonflower, réalisant d'importantes synergies. Elle est titulaire d'un MBA de l'UCLA Anderson School of Management et d'une licence en économie et relations internationales du Claremont McKenna College.

