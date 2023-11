Claranova : stabilité de l'activité à données comparables

Claranova a réalisé sur le premier trimestre, clos fin septembre, de l’exercice 2023-2024, un chiffre d’affaires de 91 millions d’euros, en repli de 5%. Il est stable à taux de change et périmètre constants. Dans le détail, le chiffre d’affaires de PlanetArt a reculé de 11% à 60 millions d’euros. Il a baissé de 7% à données comparables.



La société précise que les mesures mises en place en faveur de la profitabilité et la réduction des charges de structure opérée sur la fin de l'exercice 2022-2023, permettent à la division d'afficher au premier trimestre trimestre, un Ebitda supérieur à celui d'il y a un an à la même époque.



Avanquest, la division d'édition de logiciels du groupe, a réalisé un chiffre d'affaires de 29 millions d'euros, enregistrant une croissance organique de 14% (+ 6% à taux de change réels).



Sur ce cette période, la division IoT a totalisé un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros, en croissance de 61% à taux constants (+ 50% à taux de change réels). Les revenus récurrents ont augmenté de 21%.