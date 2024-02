Claranova : tassement de 4% du CA au 1er semestre

Claranova affiche pour son premier semestre 2023-24 un chiffre d'affaires en repli de 4% en comparaison annuelle, à 301 millions d'euros, en raison de variations défavorables des changes (+1% à taux de change constants).



Hors effets de changes, les divisions Avanquest et myDevices ont réalisé des croissances respectives de +14% et +78%, tandis que PlanetArt a vu son chiffre d'affaires se tasser de 3% 'mais sans concession sur les coûts d'acquisition'.



Claranova estime que ces performances devraient lui permettre d'enregistrer une forte amélioration de plus de 50% de son résultat opérationnel courant normalisé sur le semestre écoulé, par rapport à la même période en 2022-23.



