Claranova (Euronext Paris : FR0013426004 - CLA) annonce être parvenue à un accord avec ses deux actionnaires minoritaires canadiens, Michael Dadoun et Daniel Assouline, en vertu duquel ces derniers retirent ce jour, sans contrepartie, les deux procédures distinctes en appel et sur le fond qui étaient en cours à l’encontre de la société.

Cette décision fait suite aux récents changements de gouvernance et de management intervenus chez Claranova, dont l’entrée au Conseil d’Administration de Michael Dadoun en qualité d’administrateur et de Daniel Assouline en tant que censeur, approuvée par les actionnaires de Claranova lors de l’Assemblée Générale du 5 avril 2024. The Dadoun Family Trust et les sociétés 10422339 Canada Inc. et 6673279 Canada Inc, détenant conjointement 6,99% du capital de Claranova, avaient intenté une procédure en date du 13 octobre 2023 à l’encontre de Claranova et des membres du bureau de l’Assemblée Générale devant le Tribunal de Commerce de Nanterre, visant notamment à annuler une décision du bureau de l’Assemblée Générale du 30 novembre 2022 qui les avait privé d’une partie de leurs droits de vote, à annuler ladite Assemblée et à leur verser des dommages.

Marc Goldberg, Président du Conseil d’Administration de Claranova, a déclaré : « Nous nous réjouissons de cette décision, qui reflète le climat désormais apaisé qui règne au sein de Claranova. Avec une gouvernance renouvelée et le récent refinancement de sa dette, Claranova peut désormais se consacrer, sous la houlette de son Directeur général Eric Gareau, à la définition de sa nouvelle feuille de route stratégique visant à poursuivre l’amélioration des performances financières et commerciales de la société. »

Michael Dadoun et Daniel Assouline ont déclaré : « Nous constatons avec beaucoup de satisfaction que Claranova a pris à bras le corps le renouveau de la gouvernance de la société. Dans ces conditions, les procédures que nous avions entamées n’ont plus raison d’être et nous avons donc décidé de les retirer. Nous souhaitons apporter un soutien constructif à la bonne marche de Claranova en tant qu’actionnaires et membres du Conseil d’administration. »

Agenda financier :

1er août 2024 : Chiffre d’affaires annuel 2023/2024

30 octobre 2024 : Résultats annuels 2023/2024

