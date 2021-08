Valeurs à suivre demain - Jeudi 5 août 2021

© AOF 2021

CLARANOVAClaranova clôt l'exercice 2020-2021 (juillet 2020-juin 2021) avec un chiffre d'affaires de 472 millions d'euros, en hausse de 21% de hausse à taux constants, dont 14% en organique. La croissance du groupe est ainsi soutenue dans un contexte sanitaire qui est resté porteur sur ce dernier exercice pour les sociétés du secteur technologique. Le groupe présent dans l'impression digitale, la gestion de l'internet des objets et l'e-commerce a par ailleurs continué à privilégier la profitabilité de ses activités sur le second semestre.CREDIT AGRICOLELa banque publiera ses résultats au premier semestre.EUROFINS SCIENTIFICLa société de diagnostic publiera ses résultats au premier semestre.HEXAOMLe constructeur de maisons individuelles publieras son chiffre d'affaires au premier semestre après clôture.PHARMAGESTAu premier semestre, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe Pharmagest a atteint 93,90 millions d'euros, en progression de 20,49%. A périmètre comparable, les revenus du spécialiste des solutions informatiques de santé en Europe sont en progression de 10,40%. Après un premier semestre très dynamique et sur la base des informations disponibles à ce jour, Pharmagest confirme ses ambitions de croissance d'activité pour 2021.TESSILe spécialiste de l'optimisation des processus métiers publiera son chiffre d'affaires au premier semestre.VOLTALIAVoltalia a été désigné lauréat de l'appel d'offres national lancé par le Ministère de la Transition Ecologique pour le projet du parc solaire de Montclar, une centrale solaire de 3,75 mégawatts qui sera construite sur une surface de 4,2 hectares. Le parc se situe à Montclar, lieu-dit Côte Belle, notamment connu pour être l'une des seules stations de ski autogérées en France. Il s'agit également de l'un des gisements solaires les plus élevés du pays. Grâce à ses 8 600 panneaux photovoltaïques, la centrale permettra d'alimenter en énergie verte plus de 2 500 habitants.