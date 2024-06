De plus, par le même communiqué, la société CLARIANE a indiqué que « HLD Europe, Flat Footed et Leima Valeurs se sont engagés, aux côtés de Crédit Agricoles Assurances, à souscrire à l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires autorisée par l'Assemblée Générale des actionnaires le 26 mars dernier. Cette augmentation de capital, qui portera sur un montant maximum d'environ 236 millions d'euros, sera lancée dès la réalisation de l'augmentation de capital réservée et sous réserve du vote de celle-ciet de l'approbation par l'Autorité des marchés financiers du prospectus relatif à cette augmentation de capital », et qu'en conséquence «

