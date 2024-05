Par courrier reçu le 3 mai 2024, la société Flat Footed LLC1 (3415 N Pines Way, Suite 205 Wilson, WY 83014, USA) agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en hausse, le 26 avril 2024, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société CLARIANE SE et détenir, pour le compte desdits fonds 5 712 154 actions CLARIANE SE2 représentant autant de droits de vote, soit 5,34% du capital et des droits de vote de cette société3, répartis comme suit :

