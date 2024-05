Communiqué de presse

6 mai 2024

Exécution du plan de renforcement de la structure financière de Clariane - cession de l'activité Hospitalisation à Domicile (HAD) en France :

Paris, le 6 mai 2024 - Clariane (CLARIA.PA - ISIN FR0010386334) : le Groupe annonce au- jourd'hui avoir reçu une promesse d'achat de la part de la Fondation Santé Service et consenti une exclusivité en vue de la cession de l'ensemble de ses activités d'Hospitalisation à Domicile et Services de Soins Infirmiers à Domicile (HAD/SSIAD) en France. Cet accord in- tervient à l'issue d'un processus d'appel d'offres auquel ont participé plusieurs acteurs du secteur.

Reconnue d'utilité publique depuis 2013, La Fondation Santé Service est le premier acteur français de l'hospitalisation à domicile (HAD) et prend en charge et coordonne au sein de ses activités HAD, SSIAD et PSAD plus de 2.000 patients de tous âges atteints de pathologies aiguës ou chroniques, principalement en oncologie, soins palliatifs, plaies complexes, rééducation, périnatalité et gériatrie.

En complément de ses services de soins, la Fondation Santé Service a développé une acti- vité de recherche et d'innovation axée sur les soins à domicile et les services d'hospitalisa- tion à domicile.

Les activités cédées par le Groupe Clariane représenteraient 8 établissements d'hospitalisa- tion à domicile, dont deux implantés en Ile de France, et 3 agences de service de soins infir- miers et d'aide à domicile. Elles emploient 309 personnes (équivalent temps plein) et ont réalisé en 2023 un chiffre d'affaires autour de €46,5 millions.

L'ensemble de ces établissements s'appuient sur des processus opérationnels de haut ni- veau répondant aux exigences attendues dans le cadre de l'exercice de ses missions et aux attentes des patients. A ce titre ils s'inscrivent dans les meilleurs standards de qualité de la Haute Autorité de Santé et de la norme ISO 9001 déployée par Clariane.

L'opération serait subordonnée à la finalisation de la documentation juridique ainsi que le transfert des autorisations administratives par les autorités de santé compétentes.

Le processus d'information et de consultation des instances représentatives du personnel concernées a été initié.

L'intégralité du produit net de cette vente servira au remboursement de la dette du Groupe.

Cette opération s'inscrit dans le cadre du plan de renforcement de la structure financière du Groupe annoncé le 14 novembre 2023, qui comprend un programme de cessions d'actifs opérationnels et immobiliers ainsi que des partenariats en capital pour un montant attendu d'environ 1 milliard d'euros de produits de cessions bruts, destiné à réduire son endette- ment et son levier financier.

Avec cette opération, qui viendrait s'ajouter aux opérations déjà finalisées en mars et avril, au Royaume-Uni et aux Pays Bas, le Groupe réaliserait un peu plus de 40% de son programme total de cessions.