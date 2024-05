Ces différentes opérations constituent le troisième volet du plan annoncé par Clariane le 14 novembre dernier pour permettre le désendettement et le renforcement de sa structure financière, et garantir la bonne exécution de son projet d'entreprise : « A vos côtés » et ses engagements d'entreprise à mission.

HLD Europe, Flat Footed et Leima Valeurs se sont engagés, aux côtés de Crédit Agri- coles Assurances, à souscrire à l'augmentation de capital avec maintien du droit préfé- rentiel de souscription des actionnaires autorisée par l'Assemblée Générale des action- naires le 26 mars dernier. Cette augmentation de capital, qui portera sur un montant maximum d'environ 236 millions d'euros, sera lancée dès la réalisation de l'augmentation de capital réservée et sous réserve du vote de celle-ci et de l'approbation par l'Autorité des marchés financiers du prospectus relatif à cette augmentation de capital.

HLD Europe souscrirait 74,1 millions d'euros de cette augmentation de capital réservée. Par ailleurs, les fonds Flat Footed et Leima Valeurs, détenant actuellement respective- ment 8,6 % et 5,0% du capital de la société, participeraient également à cette augmentation de capital réservée, à hauteur, respectivement, d'environ 15 et 3 millions d'euros. L'augmentation de capital réservée serait donc réalisée pour un montant total de 92,1 millions d'euros.

NE PAS DISTRIBUER AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE, AU CANADA, EN AUSTRALIE OU AU JAPON. LE PRESENT COMMUNIQUE NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE DE VALEURS MOBILIERES AUX ÉTATS - UNIS D'AMERIQUE OU DANS UN TOUT AUTRE PAYS.

Jean-Pierre Duprieu, Président du Conseil d'administration a déclaré : « Le Conseil d'ad- ministration a exprimé son entier soutien à ces opérations majeures destinées à permettre la réalisation dans les meilleures conditions du troisième volet du plan de renforcement de la structure financière de Clariane. En renforçant le tour de table actionnarial de la Société, elles contribueront à donner au Groupe la solidité et la visibilité nécessaires pour lui per- mettre d'exécuter sereinement son plan de désendettement et accompagner son déve- loppement de long terme, au bénéfice de l'ensemble de ses parties prenantes. »

Sophie Boissard, Administratrice et Directrice Générale du Groupe, a déclaré : « Nous tra- vaillons sans relâche depuis plusieurs mois à exécuter le plan de renforcement de la structure financière, essentiel pour l'avenir du groupe Clariane et pour l'ensemble de sa com- munauté. Je remercie Crédit Agricole Assurances, ainsi que HLD Europe, Flat Footed et Leima Valeurs, pour leur soutien à la mise en œuvre de ce plan, et plus largement à notre mission, à nos valeurs et à notre projet d'entreprise, alors que les besoins en matière d'ac- compagnement et de prise en charge des situations de fragilité n'ont jamais été aussi im- portants. »

Nicolas Denis, Directeur Général de Crédit Agricole Assurances, a déclaré : « Crédit Agri- cole Assurances, actionnaire de long terme de Clariane, s'est fortement engagé en no- vembre 2023 auprès de la société pour l'accompagner dans les différents volets de son plan de refinancement. Nous sommes aujourd'hui très heureux de l'intérêt que portent ces nouveaux partenaires financiers à l'augmentation de capital de la société. Leur place, à nos côtés, confirme la pertinence du plan de renforcement de la structure financière de Clariane et de son projet d'entreprise, visant à conforter sa trajectoire de création de valeur et à retrouver la confiance des investisseurs et de l'ensemble des partenaires financiers. »

Jean-Bernard Lafonta, Président de HLD Europe, a déclaré : « Clariane est un leader eu- ropéen qui joue un rôle majeur dans la santé publique, notamment à travers la prise en charge de nos ainés et des personnes fragiles. Clariane a rencontré des difficultés dans le contexte des chocs macro-économiquesliés au covid, puis de la hausse très rapide de l'in- flation. Nous avons acquis la conviction que ce groupe était, grâce à la qualité de son mo- dèle opérationnel, parfaitement armé pour répondre aux enjeux du vieillissement très importants à l'horizon 2030. HLD a une grande expérience dans le domaine de la Santé, en ayant notamment créé un leader européen : Santé Cie, qui accompagne à domicile plus de 200 000 patients atteints notamment de maladies chroniques. Nous sommes heureux de mettre notre expérience d'actionnaire à disposition du groupe Clariane et de son management pour accompagner son développement dans le plein respect de sa mission et de ses valeurs. »

Paris, 17 mai 2024 - Clariane annonce aujourd'hui la structure envisagée de l'augmentation de capital prévue dans le cadre du plan de renforcement de sa structure financière annoncé le 14 novembre 2023.

L'Assemblée générale mixte des actionnaires du 26 mars dernier a approuvé à 98% le principe d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'un montant nominal maximum de 300 millions d'euros, que Crédit Agricole Assurances, via sa filiale Predica, premier actionnaire de la Société, avec 24,6% du capital, s'est engagée à garantir en tant que de besoin à hauteur d'un montant maximal de 200 millions d'euros.

Dans le cadre de la préparation de cette opération, la Société a reçu différentes marques d'intérêt de la part tant d'actionnaires existants que d'investisseurs tiers, désireux de soute- nir la stratégie de désendettement du Groupe, de contribuer, aux côtés de Crédit Agricole Assurances et avec le management du Groupe, à son plan stratégique « A vos côtés » et à son développement et proposant à ce titre de prendre une participation significative ou de renforcer leur position au capital et de souscrire à l'augmentation de capital avec maintien