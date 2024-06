NE PAS DISTRIBUER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE, AU CANADA, EN AUSTRALIE OU AU JAPON. LE PRESENT COMMUNIQUE NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE DE VALEURS MOBILIERES AUX ÉTATS-UNIS D'AMERIQUE OU DANS UN TOUT AUTRE PAYS. LE PRESENT COMMUNIQUE CONSTITUE UNE COMMUNICATION A CARACTERE PROMOTIONNEL ET NON PAS UN PROSPECTUS AU SENS DU REGLEMENT (UE) 2017/1129. Communiqué de presse 13 juin 2024 Clariane annonce le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'environ 237 millions d'euros dans le cadre du plan de renforcement de sa structure financière * * * Principales modalités de l'opération Prix de souscription : 1,11 euro par action nouvelle

Parité de souscription : 3 actions nouvelles pour 2 actions existantes

Valeur théorique du droit préférentiel de souscription : 1,254 euro

Période de cotation du droit préférentiel de souscription : du 14 au 26 juin 2024 inclus

Période de souscription : du 18 au 28 juin 2024 inclus

Engagements de souscription de Crédit Agricole Assurances, via sa filiale Pre- dica, HLD Europe, Flat Footed et Leima Valeurs couvrant la totalité de l'augmen- tation de capital Paris, le 13 juin 2024 - Clariane (CLARIA.PA - ISIN FR0010386334) (la « Société ») franchit une étape décisive du plan de renforcement de sa structure financière en annonçant au- jourd'hui le lancement d'une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'un montant d'environ 237 millions d'euros (l'« Augmentation de Capital avec Maintien du DPS ») qui fait suite à l'augmentation de capital réservée de 92,1 millions d'euros approuvée lors de l'assemblée générale mixte des actionnaires du 10 juin 2024 et réalisée le 12 juin 2024 (l'« Augmentation de Capital Réser- vée » et ensemble avec l'Augmentation de Capital avec Maintien du DPS les « Augmentations de Capital »). Rappel sur le plan de renforcement de la structure financière de Clariane annoncé le 14 novembre 2023 L'Augmentation de Capital avec Maintien du DPS s'inscrit dans le cadre du plan de renfor- cement de la structure financière de Clariane, annoncé par la Société le 14 novembre 2023. Ce plan, portant sur un montant total de 1,5 milliard d'euros, vise à sécuriser et accélérer la trajectoire de désendettement de Clariane et à permettre au Groupe de disposer d'une structure financière adaptée à un environnement économique rendu plus difficile par le niveau d'inflation, la hausse des taux d'intérêt et le durcissement des marchés du crédit et immobiliers, et enfin à lui rendre des marges de manœuvre dans l'exécution de sa stratégie. Les Augmentations de Capital constituent le troisième volet du plan. Communiqué de presse - 13 juin 2024 1/20

Royaume-Uni) ; La mise en place et le tirage d'un prêt relais immobilier à terme de 200 millions d'eu- ros souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France (CADIF), LCL et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB). Le Groupe a également engagé en parallèle un programme de cessions d'actifs opération- nels et immobiliers ainsi que des partenariats en capital visant notamment à un recentrage géographique de ses activités pour un montant attendu d'environ 1 milliard d'euros de pro- duits de cessions bruts, qui constitue le quatrième et dernier volet du plan. Avec les opé- rations de cession réalisées au Royaume Uni et aux Pays-Bas au premier trimestre 2024 et la cession prévue de ses activités d'Hospitalisation à Domicile (HAD) en France annoncée le 6 mai 2024, et qui a d'ores et déjà reçu le 14 mai dernier, un avis favorable des instances représentant les salariés, le Groupe a engagé, à date, environ 40 % de ce programme total de cessions. L'Augmentation de Capital avec Maintien du DPS fait suite à l'Augmentation de Capital Ré- servée de 92,1 millions d'euros approuvée lors de l'Assemblée Générale Mixte du 10 juin 2024, et réalisée le 12 juin 2024. L'Augmentation de Capital Réservée a été souscrite à hauteur d'environ 74,1 millions d'euros par le groupe d'investissement HLD Europe, d'environ 15 millions d'euros par le fonds Flat Footed et d'environ 3 millions d'euros par le fonds Leima Va- leurs. Le produit net d'environ 90 millions d'euros de l'Augmentation de Capital Réservée sera affecté au remboursement anticipé du prêt relais immobilier mis en place le 27 décembre 2023, dont l'échéance est le 31 janvier 2025, de sorte que le solde du prêt relais sera en con- séquence ramené à 85 millions d'euros. A l'issue de l'Augmentation de Capital Réservée et avant le lancement de l'Augmentation de Capital avec Maintien du DPS, HLD Europe détient 20,02% (et 25,67% en tenant compte de l'accord conclu le 11 juin 2024 en vue d'acquérir l'intégralité des actions détenues par Holding Malakoff Humanis après détachement des DPS) du capital social de la Société, Flat Footed détient 10,53 % du capital social de la Société et Leima Valeurs détient 5,18 % du capital social de la Société. Principales caractéristiques de l'Augmentation de Capital avec Maintien du DPS L'augmentation de capital sera réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription (« DPS ») des actionnaires, conformément à la 2ème résolution de l'assemblée générale mixte du 26 mars 2024, et donnera lieu à l'émission de 213 588 456 actions ordinaires nouvelles (les « Actions Nouvelles »), à souscrire en numéraire, au prix de souscription de 1 ,11 euro par Action Nouvelle (soit 0,01 euro de nominal et 1,10 euro de prime d'émission), représentant un montant brut, incluant la prime d'émission, de 237 083 186,16 euros. Chaque actionnaire recevra un (1) DPS par action inscrite sur son compte-titres à l'issue de la journée du 17 juin 2024. Afin de permettre l'inscription en compte-titres à cette date, l'exé- cution des achats sur le marché d'actions existantes doit intervenir au plus tard le 13 juin 2024. 2 DPS détenus donneront à leur détenteur le droit de souscrire à 3 Actions Nouvelles Communiqué de presse - 13 juin 2024 2/20

»), la Société a reçu des engagements de souscription de Crédit Agricole Assurances, via sa filiale Predica, HLD Europe, Flat Footed et Leima Valeurs couvrant la totalité de son montant. Ces engagements se décomposent comme suit : Predica s'est engagé irrévocablement envers la Société à participer à l'Augmenta- tion de Capital avec Maintien du DPS (i) à titre irréductible au prorata de sa partici- pation au capital de la Société (soit 21,07 % à la date du Prospectus - en ce compris les 3 647 317 Actions Existantes acquises auprès de Investissements PSP dont le rè- glement-livraison devrait intervenir le 13 juin 2024) et au titre de toute autre action

Communiqué de presse - 13 juin 2024 4/20

Capital avec Maintien du Droit Préférentiel de Souscription) et (ii) à titre réductible pour un nombre supplémentaire d'Actions Nouvelles dans la limite d'un montant total de souscription (à titre irréductible au titre du (i) ci-dessus et de tout autre droit préférentiel de souscription qui serait acquis et exercé par HLD, et à titre réductible) de 83,2 millions d'euros, pour autant que la participation totale de HLD, après réali- sation de l'Augmentation de Capital avec Maintien du DPS, (et prenant en compte les actions acquises par HLD avant le règlement-livraison de l'Augmentation de Ca- pital avec Maintien du DPS, étant entendu que HLD ne devra à aucun moment dé- tenir plus de 29,99% du capital social de la Société), n'excède pas 29,90 % du capital social et des droits de vote de la Société.

ment-livraison interviendra avant la date règlement-livraison de l'Augmentation de Capital avec Maintien du Droit Préférentiel de Souscription) et (ii) à titre réductible pour un nombre supplémentaire d'Actions Nouvelles dans la limite d'un montant total de souscription (à titre irréductible au titre du (i) ci-dessus et de tout autre droit préférentiel de souscription qui serait acquis et exercé par HLD, et à titre réductible) de 83,2 millions d'euros, pour autant que la participation totale de HLD, après réali- sation de l'Augmentation de Capital avec Maintien du DPS, (et prenant en compte les actions acquises par HLD avant le règlement-livraison de l'Augmentation de Ca- pital avec Maintien du DPS, étant entendu que HLD ne devra à aucun moment dé- tenir plus de 29,99% du capital social de la Société), n'excède pas 29,90 % du capital social et des droits de vote de la Société. Flat Footed s'est engagé irrévocablement envers la Société à participer à l'Augmen- tation de Capital avec Maintien du DPS (i) à titre irréductible au prorata de sa parti- cipation au capital de la Société (soit 10,53 % 1 à la date du Prospectus) et (ii) à titre réductible pour un nombre supplémentaire d'Actions Nouvelles dans la limite d'un montant total de souscription (à titre irréductible et réductible) de 65 millions d'eu- ros, pour autant que la participation totale de Flat Footed, après réalisation de l'Aug- mentation de Capital avec Maintien du DPS, n'excède pas 29,90 % du capital social et des droits de vote de la Société.

à la date du Prospectus) et (ii) à titre réductible pour un nombre supplémentaire d'Actions Nouvelles dans la limite d'un montant total de souscription (à titre irréductible et réductible) de 65 millions d'eu- ros, pour autant que la participation totale de Flat Footed, après réalisation de l'Aug- mentation de Capital avec Maintien du DPS, n'excède pas 29,90 % du capital social et des droits de vote de la Société. Leima Valeurs s'est engagé irrévocablement envers la Société à participer à l'Aug- mentation de Capital avec Maintien du DPS (i) à titre irréductible au prorata de sa participation au capital de la Société (soit 5,18 % à la date du Prospectus) et (ii) à titre réductible pour un nombre supplémentaire d'Actions Nouvelles dans la limite d'un montant total de souscription (à titre irréductible et réductible) de 27 millions d'eu- ros, pour autant que la participation totale de Leima Valeurs, après réalisation de l'Augmentation de Capital avec Maintien du DPS, n'excède pas 29,90 % du capital social et des droits de vote de la Société. Madame Sophie Boissard, Directrice Générale, détenant 83 934 actions existantes, a égale- ment indiqué qu'elle participerait à l'Augmentation de Capital avec Maintien du DPS à titre irréductible à hauteur de sa participation au capital. la date du Prospectus, la Société n'a pas connaissance de l'intention d'autres actionnaires détenant plus de 5 % du capital ou des membres de ses organes d'administration ou de direction de participer à l'Augmentation de Capital avec Maintien du DPS autres que ceux mentionnés ci-dessus. 1 Il est précisé qu'aucune opposition n'a été formée dans le délai imparti par le Ministère de l'Economie dans le cadre de la notifi- cation aux fins de dispense d'autorisation prévue à l'article R. 151-5 troisième alinéa du code monétaire et financier au titre des investissements étrangers, permettant ainsi le franchissement par Flat Footed du seuil de 10% des droits de vote de la Société. Communiqué de presse - 13 juin 2024 5/20

Capital avec Maintien du DPS, complétant l'attestation d'équité initiale en date du 24 mai 2024 établie dans le cadre de l'Augmentation de Capital Réservée par le cabinet Finexsi, est incorporé dans le prospectus relatif à l'Augmentation de Capital avec Maintien du DPS, avec l'accord du cabinet Finexsi qui a avalisé son contenu et autorisé la Société à faire état des conclusions de son expertise. Engagements d'abstention / de conservation La Société a consenti à un engagement d'abstention pour une période commençant à la date d'approbation par l'AMF du Prospectus relatif à l'Augmentation de Capital avec Main- tien du DPS et expirant 180 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison des Actions Nouvelles, sous réserve de certaines exceptions usuelles. Crédit Agricole Assurances, via sa filiale Predica, HLD, Flat Footed et Leima Valeurs se sont engagés individuellement à ce que leur participation en capital (détenue directement ou indirectement, seul ou de concert) n'excède pas 29,99 % du capital social (et 29,99 % des droits de vote pour Crédit Agricole Assurances, via sa filiale Predica) de la Société (sous ré- serve de certaines exceptions usuelles), et ce pour une période respectivement de 12 mois pour Crédit Agricole Assurances / Predica et 36 mois pour HLD, Flat Footed et Leima Va- leurs, suivant la date de règlement-livraison des Actions Nouvelles. HLD, Flat Footed et Leima Valeurs ont par ailleurs pris des engagements de conservation des actions souscrites dans le cadre de l'Augmentation de Capital Réservée pour une pé- riode de 18 mois suivant la réalisation de l'Augmentation de Capital avec Maintien du DPS. Crédit Agricole Assurances, via sa filiale Predica, HLD, Flat Footed et Leima Valeurs ont consenti individuellement à un engagement de conservation sur les Actions Nouvelles pour une période commençant à la date d'approbation par l'AMF du prospectus relatif à l'Aug- mentation de Capital avec Maintien du DPS et se terminant 90 jours calendaires après la date de règlement-livraison des Actions Nouvelles, sous réserve de certaines exceptions usuelles. Crédit Agricole Assurances via sa filiale Predica, HLD, Flat Footed et Leima se sont engagés à ne pas agir de concert. Dilution titre indicatif uniquement, un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société au 12 juin 2024 sur une base non diluée et ne participant pas à l'Augmentation de Capital avec Communiqué de presse - 13 juin 2024 6/20

A titre indicatif, sur la base du nombre d'actions en circulation à la date du Prospectus, de la répartition de l'actionnariat de la Société à la date du Prospectus et des engagements de souscription, et compte tenu de la souscription à l'Augmentation de Capital avec Maintien du DPS à hauteur de 100 % et en prenant comme hypothèse l'exercice de l'ensemble des droits préférentiels de souscription (pas de souscription à titre réductible), la répartition du capital social et des droits de vote de la Société serait la suivante : Actionnaires Nombre d'actions % du capital social Nombre de droits de vote % des droits de vote (a) Base non di- Base diluée(1) Base non di- Base diluée(1) Base non di- Base diluée(1) Base non di- Base diluée(1) luée luée luée luée Predica (b) 86 434 601 86 434 601 24,28% 23,16% 86 434 601 86 434 601 24,28% 23,16% HLD (c) 79 298 260 79 298 260 22,28% 21,25% 79 298 260 79 298 260 22,28% 21,25% Flat Footed (d) 37 489 110 37 959 344 10,53% 10,17% 37 489 110 37 959 344 10,53% 10,17% Leima Valeurs 18 423 541 18 423 541 5,18% 4,94% 18 423 541 18 423 541 5,18% 4,94% Auto-détention(e) 279 094 279 094 0,08% 0,07% 279 094 279 094 0,08% 0,07% Flottant (f) 134 056 155 150 781 207 37,66% 40,40% 134 056 155 150 781 207 37,66% 40,40% Total 355 980 761 373 176 047 100,00% 100,00% 355 980 761 373 176 047 100,00% 100,00% (a) % des droits de vote = droits de vote bruts, y compris ceux attachés aux actions auto-détenues. Les actions auto-détenues sont privées de droits de vote exerçables en assemblée générale. Nombre de droits de vote exerçables au 12 juin 2024 : 372 896 953. (b) En tenant compte de l'acquisition par Predica de l'intégralité de la participation d'Investissements PSP dans la Société en vertu d'un accord ferme conclu le 4 juin 2024 dont le règlement livraison devrait intervenir le 13 juin 2024, telle qu'annoncée par Predica dans un communiqué de presse en date du 5 juin 2024. (c)En tenant compte de l'acquisition par HLD de l'intégralité de la participation de Holding Malakoff Humanis dans la Société (hors droits préférentiels de souscription liés à l'Augmen- tation de Capital avec Maintien du Droit Préférentiel de Souscription), sous condition suspensive du détachement des droits préférentiels de souscription liés à l'Augmentation du Capital avec Maintien du Droit Préférentiel de Souscription. (d) Flat Footed détient (i) 344 258 ODIRNANE dont l'exercice peut intervenir à tout moment jusqu'au 8 septembre 2026 et pouvant donner droit à 364 569 actions CLARIANE SE selon un taux de conversion de 1,059 et (ii) 90 467 OCEANE dont l'exercice peut intervenir à tout moment jusqu'au 6 mars 2027 et pouvant donner droit à 105 665 actions CLARIANE SE selon un taux de conversion de 1,168. Il est précisé qu'aucune opposition n'a été formée dans le délai imparti par le Ministère de l'Economie dans le cadre de la notification aux fins de dispense d'autorisation prévue à l'article R. 151-5 troisième alinéa du code monétaire et financier au titre des investissements étrangers, permettant ainsi le franchissement par Flat Footed du seuil de 10% des droits de vote de la Société. (e)Actions auto-détenues dans le cadre du contrat de liquidité (258 544 actions au 11 juin 2024) et du programme de rachat d'actions (20 550 actions au 11 juin 2024). (f) Le flottant est défini par différence avec les autres actionnaires détenant 5% ou plus du capital et des droits de vote. (1) En cas d'acquisition définitive de la totalité des 2 398 781 actions attribuées gratuitement, d'émission de 7 950 981 actions sur exercice du droit à l'attribution/échange d'actions au titre des 7 508 009 ODIRNANE en circulation et d'émission de 6 845 524 actions en cas de conversion des 5 860 894 OCEANE en circulation. A titre indicatif, sur la base du nombre d'actions en circulation à la date du Prospectus, de la répartition de l'actionnariat de la Société à la date du Prospectus et des Engagements de Souscription, et en prenant comme hypothèse une souscription à titre irréductible uniquement à l'Augmentation de Capital avec Maintien du Droit Préférentiel de Souscription à hauteur de 50 % par les détenteurs de droits préférentiels de souscription autres que Pre- dica, HLD, Flat Footed et Leima et après allocation des ordres à titre réductible de Predica, HLD, Flat Footed et Leima Valeurs, la répartition du capital social et des droits de vote de la Société serait la suivante : Actionnaires Nombre d'actions % du capital social Nombre de droits de vote % des droits de vote (a) Base non di- Base diluée(1) Base non di- Base diluée(1) Base non di- Base diluée(1) Base non di- Base diluée(1) luée luée luée luée Predica (b) 103 623 894 103 623 894 29,11% 27,77% 103 623 894 103 623 894 29,11% 27,77% HLD (c) 92 320 632 92 320 632 25,93% 24,74% 92 320 632 92 320 632 25,93% 24,74% Flat Footed (d) 44 340 999 44 811 233 12,46% 12,01% 44 340 999 44 811 233 12,46% 12,01% Leima Valeurs 21 790 814 21 790 814 6,12% 5,84% 21 790 814 21 790 814 6,12% 5,84% Auto-détention(e) 279 094 279 094 0,08% 0,07% 279 094 279 094 0,08% 0,07% Flottant (f) 93 625 328 110 350 380 26,30% 29,57% 93 625 328 110 350 380 26,30% 29,57% Total 355 980 761 373 176 047 100,00% 100,00% 355 980 761 373 176 047 100,00% 100,00% (a) % des droits de vote = droits de vote bruts, y compris ceux attachés aux actions auto-détenues. Les actions auto-détenues sont privées de droits de vote exerçables en assemblée générale. Nombre de droits de vote exerçables au 12 juin 2024 : 372 896 953. (b) En tenant compte de l'acquisition par Predica de l'intégralité de la participation d'Investissements PSP dans la Société en vertu d'un accord ferme conclu le 4 juin 2024 dont le règlement livraison devrait intervenir le 13 juin 2024, telle qu'annoncée par Predica dans un communiqué de presse en date du 5 juin 2024. 2 Note : prise en compte de l'acquisition définitive des actions gratuites, ODIRNANEs et OCEANEs en circulation Communiqué de presse - 13 juin 2024 7/20

Capital avec Maintien du Droit Préférentiel de Souscription. Flat Footed détient (i) 344 258 ODIRNANE dont l'exercice peut intervenir à tout moment jusqu'au 8 septembre 2026 et pouvant donner droit à 364 569 actions CLARIANE SE selon un taux de conversion de 1,059 et (ii) 90 467 OCEANE dont l'exercice peut intervenir à tout moment jusqu'au 6 mars 2027 et pouvant donner droit à 105 665 actions CLARIANE SE selon un taux de conversion de 1,168. Il est précisé qu'aucune opposition n'a été formée dans le délai imparti par le Ministère de l'Economie dans le cadre de la notification aux fins de dispense d'autorisation prévue à l'article R. 151-5 troisième alinéa du code monétaire et financier au titre des investissements étrangers, permettant ainsi le franchissement par Flat Footed du seuil de 10% des droits de vote de la Société. Actions auto-détenues dans le cadre du contrat de liquidité (258 544 actions au 11 juin 2024) et du programme de rachat d'actions (20 550 actions au 11 juin 2024). Le flottant est défini par différence avec les autres actionnaires détenant 5% ou plus du capital et des droits de vote. En cas d'acquisition définitive de la totalité des 2 398 781 actions attribuées gratuitement, d'émission de 7 950 981 actions sur exercice du droit à l'attribution/échange d'actions au titre des 7 508 009 ODIRNANE en circulation et d'émission de 6 845 524 actions en cas de conversion des 5 860 894 OCEANE en circulation. A titre indicatif, sur la base du nombre d'actions en circulation à la date du Prospectus, de la répartition de l'actionnariat de la Société à la date du Prospectus et des Engagements de Souscription, et en prenant comme hypothèse une souscription à l'Augmentation de Capital avec Maintien du Droit Préférentiel de Souscription à hauteur de 0 % par les détenteurs de droits préférentiels de souscription autres que Predica, HLD, Flat Footed et Leima Va- leurs et après allocation des ordres à titre réductible de Predica, HLD, Flat Footed et Leima Valeurs, la répartition du capital social et des droits de vote serait la suivante : Actionnaires Nombre d'actions % du capital social Nombre de droits de vote % des droits de vote (a) Base non di- Base diluée(1) Base non di- Base diluée(1) Base non di- Base diluée(1) Base non di- Base diluée(1) luée luée luée luée Predica (b) 106 354 798 106 354 798 29,88% 28,50% 106 354 798 106 354 798 29,88% 28,50% HLD (c) 106 354 798 106 354 798 29,88% 28,50% 106 354 798 106 354 798 29,88% 28,50% Flat Footed (d) 60 208 754 60 678 988 16,91% 16,26% 60 208 754 60 678 988 16,91% 16,26% Leima Valeurs 29 588 817 29 588 817 8,31% 7,93% 29 588 817 29 588 817 8,31% 7,93% Auto-détention(e) 279 094 279 094 0,08% 0,07% 279 094 279 094 0,08% 0,07% Flottant (f) 53 194 500 69 919 552 14,94% 18,74% 53 194 500 69 919 552 14,94% 18,74% Total 355 980 761 373 176 047 100,00% 100,00% 355 980 761 373 176 047 100,00% 100,00% (a) % des droits de vote = droits de vote bruts, y compris ceux attachés aux actions auto-détenues. Les actions auto-détenues sont privées de droits de vote exerçables en assemblée générale. Nombre de droits de vote exerçables au 12 juin 2024 : 372 896 953. (b) En tenant compte de l'acquisition par Predica de l'intégralité de la participation d'Investissements PSP dans la Société en vertu d'un accord ferme conclu le 4 juin 2024 dont le règlement livraison devrait intervenir le 13 juin 2024, telle qu'annoncée par Predica dans un communiqué de presse en date du 5 juin 2024. (c) En tenant compte de l'acquisition par HLD de l'intégralité de la participation de Holding Malakoff Humanis dans la Société (hors droits préférentiels de souscription liés à l'Augmen- tation de Capital avec Maintien du Droit Préférentiel de Souscription), sous condition suspensive du détachement des droits préférentiels de souscription liés à l'Augmentation du Capital avec Maintien du Droit Préférentiel de Souscription. (d) Flat Footed détient (i) 344 258 ODIRNANE dont l'exercice peut intervenir à tout moment jusqu'au 8 septembre 2026 et pouvant donner droit à 364 569 actions CLARIANE SE selon un taux de conversion de 1,059 et (ii) 90 467 OCEANE dont l'exercice peut intervenir à tout moment jusqu'au 6 mars 2027 et pouvant donner droit à 105 665 actions CLARIANE SE selon un taux de conversion de 1,168. Il est précisé qu'aucune opposition n'a été formée dans le délai imparti par le Ministère de l'Economie dans le cadre de la notification aux fins de dispense d'autorisation prévue à l'article R. 151-5 troisième alinéa du code monétaire et financier au titre des investissements étrangers, permettant ainsi le franchissement par Flat Footed du seuil de 10% des droits de vote de la Société. (e) Actions auto-détenues dans le cadre du contrat de liquidité (258 544 actions au 11 juin 2024) et du programme de rachat d'actions (20 550 actions au 11 juin 2024). (f) Le flottant est défini par différence avec les autres actionnaires détenant 5% ou plus du capital et des droits de vote. (1) En cas d'acquisition définitive de la totalité des 2 398 781 actions attribuées gratuitement, d'émission de 7 950 981 actions sur exercice du droit à l'attribution/échange d'actions au titre des 7 508 009 ODIRNANE en circulation et d'émission de 6 845 524 actions en cas de conversion des 5 860 894 OCEANE en circulation. Par ailleurs, et conformément aux engagements qu'elle a souscrits dans le cadre de son adoption de la qualité de société à mission en 2023 et aux résolutions adoptées par l'assem- blée générale du 26 mars 2024, la Société prévoit de lancer, en fonction des conditions de marché, dans les mois à venir, une augmentation de capital réservée aux salariés, qui per- mettra de les associer au plan de renforcement de sa structure financière et à son projet d'entreprise « A vos côtés ». Disponibilité du prospectus Le Prospectus approuvé par l'AMF sous le numéro 24-214 en date du 12 juin 2024, constitué du document d'enregistrement universel 2023 de Clariane déposé auprès de l'AMF le 30 avril 2024 sous le numéro D.24-0380 (le « Document d'Enregistrement Universel »), (ii) du premier amendement au Document d'Enregistrement Universel déposé auprès de l'AMF le 31 mai 2024 (le « Premier Amendement ») sous le numéro D.24-0380-A01, (iii) du deu- xième amendement au Document d'Enregistrement Universel déposé auprès de l'AMF le

12 juin 2024 sous le numéro D.24-0380-A02 (le « Deuxième Amendement » et avec le Pre- mier Amendement, les « Amendements »), (iv) d'une note d'opération en date du 12 juin 2024 (la « Note d'Opération ») et (v) du résumé du Prospectus (inclus dans la Note d'Opé- ration et ci-après annexé) est disponible sur les sites internet de l'AMF (www.amf-france.org) Communiqué de presse - 13 juin 2024 8/20

