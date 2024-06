les informations relatives aux indicateurs de pilotage et de mesure de la performance financière, au compte de résultat consolidé simplifié, aux états financiers au 31 décembre 2023, au flux de trésorerie simplifié, au chiffre d'affaires pour le premier trimestre 2024, aux prévisions financières pour l'exercice 2024, aux perspectives 2023- 2026 et aux procédures judiciaires et arbitrages, qui figurent au Chapitre 5 «

les informations relatives aux facteurs de risques (notamment les risques portant sur les soins et la prise en charge, le développement immobilier et la construction, l'exécution du plan de cession d'actifs, la réglementation, le risque de change et le risque de liquidité et de bris des covenants financiers), qui figurent au Chapitre 2

Un objectif de croissance organique annuelle moyenne (CAGR) de son chiffre d'affaires d'environ +5 %, soutenue notamment par une augmentation progressive et régulière de ses taux d'occupation et de ses volumes d'activité, notamment ambulatoire, et du rattrapage tarifaire en cours, en particulier en Allemagne. L'objectif de croissance reflète les contributions projetées des différentes géographies :

Dans le cadre de son projet d'entreprise « A vos côtés », Clariane promeut le développement de solutions de soins personnalisées, au plus près des territoires et des besoins des personnes fragiles et de leurs proches aidants.

5 août 2024 - Chiffre d'affaires et résultats du 1er semestre 2024

23 octobre 2024 - Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2024

Informations générales

Le Document d'enregistrement universel 2023 ainsi que l'Amendement en version française sont disponibles sur le site internet de Clariane (www.clariane.com- espace Investisseurs) et sur celui de l'AMF (www.amf-france.org). Une version anglaise du Document d'enregistrement universel 2023 est disponible sur le site internet de la Société et une version anglaise de l'Amendement sera disponible prochainement. Des exemplaires du Document d'enregistrement universel 2023 et de l'Amendement sont également disponibles, sans frais, au siège de la Société, situé 21-25, rue Balzac à Paris (8ème).

Avertissement

Le présent communiqué de presse ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public ou une offre d'achat ou comme destiné à solliciter l'intérêt du public en vue d'une opération par offre au public, et il n'y aura pas de vente de titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale en l'absence d'enregistrement ou d'approbation en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet Etat ou de cette juridiction. La diffusion de ce document peut, dans certains pays, faire l'objet de restrictions spécifiques. Les personnes en possession de ce document sont tenues de s'informer de ces éventuelles restrictions locales et s'y conformer. Les actions de Clariane (et tout droit de souscription d'actions de la Société) n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act »), et ne peuvent être offertes ou cédées aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'exemption d'enregistrement applicable conformément au U.S. Securities Act, ou dans le cadre d'une transaction non soumise à ces exigences.

Un prospectus d'admission relatif à l'augmentation de capital réservée sera soumis par Clariane S.E. à l'approbation de l'AMF avant la tenue de l'Assemblée générale des actionnaires du 10 juin 2024.

Un prospectus relatif à l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription sera soumis par Clariane S.E. à l'approbation de l'AMF avant le lancement effectif de cette augmentation de capital.

Le présent document contient des informations de nature prévisionnelle auxquelles sont associés des risques et des incertitudes, y compris les informations inclues ou incorporées par référence, concernant la croissance et la rentabilité du Groupe dans le futur qui peuvent impliquer que les résultats attendus diffèrent significativement de ceux indiqués dans les informations de nature prévisionnelle. Ces risques et incertitudes sont liés à des facteurs que la Société ne peut ni contrôler, ni estimer de façon précise, tels que les conditions de marché futures. Les informations de nature prévisionnelle contenues dans ce document constituent des anticipations sur une situation future et doivent être considérés comme tels. La suite des évènements ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le présent document du fait d'un certain nombre de risques et incertitudes décrits au Chapitre 2 du Document d'enregistrement universel 2023 déposé auprès de l'AMF le 30 avril 2024 sous le numéro d'enregistrement D.24-0380, tels qu'amendés à la section 3 de l'Amendement déposé le 31 mai 2024 auprès de l'AMF sous le numéro D. 24-0380-A01 disponibles sur le site internet de la Société (www.clariane.com) et celui de l'AMF (www.amf- france.org). Toutes les déclarations prospectives incluses dans le présent document ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Clariane S.E. ne prend aucun engagement et n'assume aucune responsabilité s'agissant de la mise à jour de l'information contenue dans le présent document au-delà de ce qui est prescrit par la réglementation en vigueur.