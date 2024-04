Regulatory News:

Clariane (CLARIA.PA – ISIN FR0010386334) : en réponse aux rumeurs dont la presse s’est faite l’écho, la Société confirme qu’elle étudie actuellement différentes options de cessions ciblées qui s’inscrivent dans la mise en œuvre de son plan de refinancement, tel qu’annoncé le 14 novembre 2023, visant à l'amélioration de la génération du cash-flow et la maîtrise du niveau d’endettement.

Dans ce cadre, la société confirme avoir tenu une réunion d’information avec les membres du CSEC, conformément à la réglementation française en vigueur, sur une éventuelle cession de son activité Hospitalisation à Domicile et Services de Soins Infirmiers à Domicile (HAD/SSIAD) en France.

Le Groupe détient aujourd’hui 8 maisons d’accueil spécialisées HAD et 3 agences SSIAD en France, qui emploient 309 personnes (équivalent temps plein). Cette activité a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires légèrement supérieur à 46 millions d’euros.

Le Groupe indique n’avoir reçu, à la date de ce présent communiqué, aucune offre ferme de rachat de cette activité.

Dans ce contexte, la Société ne fera aucun commentaire additionnel sur cette éventualité, et communiquera en temps voulu tout élément relatif à son plan de refinancement, dans le strict respect de la règlementation en vigueur.

À propos de Clariane

Clariane est la première communauté européenne de soin dans les moments de fragilité. Elle est présente dans six pays : Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie et Pays-Bas.

Avec leurs différentes expertises, les 70 000 professionnels du Groupe travaillent chaque année au service de près de 900 000 patients et résidents dans trois grands domaines d’activités : les maisons de retraite médicalisées (Korian, Seniors Residencias, etc.), les établissements et services de santé (Inicea, Ita, Grupo 5, Lebenswert, etc.) ainsi que le domicile et habitat alternatif (Petits-fils, Les essentielles, Ages et Vie, etc.).

Clariane est devenue en juin 2023 société à mission et a inscrit dans ses statuts une nouvelle raison d’être, commune à toutess ses activités : « Prendre soin de l’humanité de chacun dans les moments de fragilité ».

Le groupe Clariane est coté sur Euronext Paris Section A depuis novembre 2006.

Euronext ticker: CLARI.PA - ISIN: FR0010386334

