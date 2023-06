Clariane annonce la finalisation d'un nouveau partenariat immobilier de long-terme

Clariane, ex-Korian, annonce l'entrée au capital d'un véhicule immobilier d'un groupe d'investisseurs constitué d'Amundi Immobilier, Covéa, Crédit Agricole Assurances et Malakoff Humanis, dans le cadre d'un partenariat long-terme portant sur un portefeuille pan-européen de 46 actifs valorisé à 500 millions d'euros selon les dernières expertises.Les partenaires détiennent 42% du capital pour un investissement réalisé ce jour de 120 millions d'euros.



"Ce nouveau partenariat, d'une durée de 15 ans prorogeable, s'inscrit dans la poursuite de la stratégie Asset Smart de Clariane, et fait suite à des opérations similaires réalisées avec BNPP Cardif et EDF Invest en 2020, et BAE Systems Pension Funds en 2021", indique un communiqué de presse.



Il permet à Clariane de capitaliser à nouveau sur l'attractivité et la liquidité de son portefeuille immobilier exploité, et confirme sa capacité à se financer en fonds propres de manière régulière, pour soutenir sa trajectoire de désendettement à moyen terme.