Clariane SE (ex Korian) est le 1er exploitant privé européen d'établissements de prise en charge globale de personnes dépendantes. Le CA par zone géographique se répartit comme suit : - France (49,1%) : exploitation, à fin 2022, de 619 établissements (32 974 lits) répartis entre établissements médico-sociaux (établissements d'hébergement médicalisé de personnes âgées, maisons de retraite, centres de long séjour et maisons de repos) et établissements sanitaires (cliniques de soins de suite et de réadaptation et cliniques psychiatriques). En outre, le groupe exploite 55 établissements (3 092 lits) en Espagne et 11 établissements (727 lits) au Royaume Uni ; - Allemagne (23,9%) : 239 établissements exploités (27 392 lits) ; - Belgique (14,7%) : 117 établissements exploités (12 991 lits). Par ailleurs, le groupe exploite 49 établissements (1 458 lits) aux Pays Bas ; - Italie (12,3%) : 110 établissements exploités (9 360 lits).

Secteur Installations et services en soins de santé