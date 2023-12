Clariane : avancées dans le plan de refinancement

Clariane annonce la finalisation de son second partenariat immobilier avec Crédit Agricole Assurances, pour un montant total de 90 millions d'euros, partenariat qui porte sur 11 actifs au Royaume-Uni d'une valeur brute de l'ordre de 227 millions d'euros, hors droits.



Crédit Agricole Assurances a en effet souscrit à des obligations (ORA) émises par la filiale immobilière de Clariane regroupant ces actifs, et remboursables en actions de la filiale, pour une durée de cinq ans assortie d'un coupon fixe de 8%.



Parallèlement, Clariane a souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France (CADIF), LCL et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB), un prêt relais immobilier à terme de 200 millions d'euros.



Le groupe de prise en charge de la dépendance précise que ce prêt à échéance au 31 janvier 2025 porte un taux d'intérêt Euribor, assorti d'une marge de 4%, puis de 5% à partir du septième mois, et enfin de 6,5% à partir du dixième mois.



