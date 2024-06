Clariane : cède son activité de résidences services en France

Clariane annonce avoir cédé les ' Essentielles ', son activité de résidences services en France, à Odalys, filiale du Groupe Duval.



La transaction porte sur l'exploitation de 18 résidences. Odalys reprendra la totalité des équipes concernées.



Cette cession s'inscrit dans la stratégie du Groupe de réduire et de concentrer ses investissements sur ses trois activités principales, à savoir les maisons de retraites médicalisées, les établissements et services de santé spécialisés et les domiciles et habitats partagés.



Clariane précise que cette cession n'aura 'pas d'impact significatif' sur le bilan du Groupe.





