4 avril (Reuters) - Clariane SE:
* CLARIANE CONFIRME QU'ELLE ÉTUDIE ACTUELLEMENT DIFFÉRENTES OPTIONS DE CESSIONS CIBLÉES
* CES CESSIONS S'INSCRIVENT DANS LA MISE EN ŒUVRE DE SON PLAN DE REFINANCEMENT VISANT À L'AMÉLIORATION DE LA GÉNÉRATION DU CASH-FLOW ET LA MAÎTRISE DU NIVEAU D'ENDETTEMENT
* CONFIRME AVOIR TENU UNE RÉUNION D’INFORMATION SUR UNE ÉVENTUELLE CESSION DE SON ACTIVITÉ HOSPITALISATION À DOMICILE ET SERVICES DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE EN FRANCE
* INDIQUE N'AVOIR REÇU AUCUNE OFFRE FERME DE RACHAT DE CETTE ACTIVITÉ
* DONNERA AUCUN COMMENTAIRE ADDITIONNEL SUR CETTE ÉVENTUALITÉ, ET COMMUNIQUERA EN TEMPS VOULU TOUT ÉLÉMENT RELATIF À SON PLAN DE REFINANCEMENT Texte original: tinyurl.com/bdcvak7w Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)