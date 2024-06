Regulatory News:

Le groupe Clariane (CLARI, ISIN FR00 10 386 334) annonce avoir cédé les « Essentielles », son activité de résidences services en France, à Odalys, filiale du Groupe Duval.

La transaction porte sur l’exploitation de 18 résidences. Odalys reprend la totalité des équipes concernées.

Cette cession s’inscrit dans la stratégie du Groupe de réduire et de concentrer ses investissements sur ses trois activités principales, à savoir les maisons de retraites médicalisées, les établissements et services de santé spécialisés et les domiciles et habitats partagés.

Clariane se réjouit que l’opération permette d’assurer la continuité et le développement de l’activité.

Les Essentielles ayant été classée dans les comptes du groupe en tant qu’actifs destinés à la vente depuis décembre 2022, la cession n’aura pas d’impact significatif sur le bilan du Groupe.

Enfin, Clariane précise que cette transaction n’est pas incluse dans le programme de cessions d’actifs opérationnels et immobiliers ainsi que de partenariats en capital pour un montant attendu d’environ 1 milliard d’euros de produits de cessions bruts intégré dans le plan de renforcement de la structure financière annoncé le 14 novembre 2023.

À propos de Clariane

Clariane est la première communauté européenne de soin dans les moments de fragilité. Elle est présente dans six pays : Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie et Pays-Bas.

Avec leurs différentes expertises, les 60 000 collaborateurs du Groupe travaillent chaque année au service de près de 900 000 personnes accompagnées et soignées dans trois grands domaines d’activités : les maisons de retraite médicalisées (Korian, Seniors Residencias….), les établissements et services de santé spécialisées (Inicea, Ita, Grupo 5, Lebenswert…) ainsi que les domiciles et habitats partagés (Petits-fils, Ages et Vie…).

Clariane est devenue en juin 2023 société à mission et a inscrit dans ses statuts une nouvelle raison d’être, commune à toutes ses activités : « Prendre soin de l’humanité de chacun dans les moments de fragilité ».

