Clariane : confirme la cession de son activité résidences services

Le 27 juin 2024 à 10:00 Partager

Clariane (+3,26% à 2,10 euros) rebondit ce jeudi après avoir perdu plus de 13% hier. Le groupe de maisons de retraite confirme la cession des " Essentielles ", son activité de résidences services en France, à Odalys, filiale du Groupe Duval. Clariane précise que la transaction porte sur l’exploitation de 18 résidences et qu’ Odalys reprend la totalité des équipes concernées. Cette cession s’inscrit dans la stratégie du groupe de réduire et de concentrer ses investissements sur ses trois activités principales.



Ces activités sont les maisons de retraites médicalisées, les établissements et services de santé spécialisés et les domiciles et habitats partagés.



"Les Essentielles ayant été classée dans les comptes du groupe en tant qu'actifs destinés à la vente depuis décembre 2022, la cession n'aura pas d'impact significatif sur le bilan du groupe", est-il précisé.