Clariane : convergences actées avec le comité d'entreprise

Le 24 novembre 2023 à 11:45 Partager

Clariane a acté hier ses points de convergence avec son comité d'entreprise, alors que le gestionnaire des maisons de retraite traverse actuellement une passe difficile.



Lors d'une réunion avec l'instance du personnel, tenue jeudi, le gérant d'Ehpad a présenté son plan d'action qui vise à renforcer sa structure financière via une augmentation de capital et la réduction de son endettement.



Dans ce contexte, la direction générale du groupe a réaffirmé son engagement auprès du comité d'entreprise de la société européenne (CESE) de préserver l'emploi et la qualité des soins.



De son côté, le CESE a manifesté son intention de coopérer avec le groupe pour soutenir ses employés 'dans le meilleur intérêt de toutes les parties prenantes face à la crise que subit le secteur'.



Il est par ailleurs prévu que le CESE ait la possibilité de vérifier les conditions des projets de cessions d'activités et d'exprimer ses opinions afin qu'elles soient prises en compte.



En tout état de cause, le CESE et la direction générale de Clariane ont réaffirmé conjointement qu'ils n'accepteraient aucun compromis sur la qualité des soins et des services fournis aux résidents et patients, ainsi que sur les conditions de travail des employés.



Face à un contexte de marché jugé 'dégradé', Clariane a récemment dévoilé un plan de refinancement de 1,5 milliard d'euros constitué d'une augmentation de capital de 300 millions d'euros, de la sécurisation d'une ligne de crédit de 200 millions d'euros et de le cession d'actifs pour un milliard.



En Bourse, l'action du spécialiste de la prise en charge de la dépendance a perdu 76% de sa valeur cette année.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.