Un plan de refinancement de 1,5 milliard d'euros pour renforcer sa structure financière bien engagé, dont le volet augmentation de capital est soumis à l’approbation de l’Assemblée générale mixte du 10 juin prochain Des perspectives 2023-2026 solides, après prise en compte de l’ensemble des volets du plan de refinancement : Une croissance organique annuelle moyenne d’environ +5% Une marge d’EBITDA, pre IFRS 16, attendue en progression de 100 à 150 points de base à horizon 2026 Un levier financier inférieur à 3x et une LTV à 55% dès fin 2025 Des engagements ESG réaffirmés

Clariane (Paris:CLARI) (CLARIA.PA – ISIN FR0010386334) organise aujourd’hui de 14h00 à 18h00 une réunion d’information au cours de laquelle le Groupe présentera son plan stratégique et ses perspectives sur la période 2023-2026.

Cette réunion se tiendra à la suite de l’annonce vendredi 17 mai des projets d’augmentations de capital destinées à renforcer sa structure financière pour un montant total maximum d’environ 328 millions d’euros et à accueillir, aux côtés de Crédit Agricole Assurances, le Groupe HLD Europe en tant que nouvel actionnaire de référence afin de garantir la bonne exécution de son projet d’entreprise : « A vos côtés » et ses engagements d’entreprise à mission.

Sophie Boissard, Administratrice et Directrice Générale du Groupe, a déclaré : « Depuis 2020, Clariane a dû affronter une série d’épreuves inédites, avec la pandémie de Covid-19, les turbulences sectorielles résultant de l’affaire Orpea, la montée brutale de l’inflation et le resserrement des conditions de crédit.

Grâce à l’engagement sans faille de ses collaborateurs et au soutien de ses parties prenantes, notre entreprise a su faire preuve de résilience et se réinventer, en accord avec ses valeurs et sa mission : « prendre soin de l’humanité de chacun dans les moments de fragilité ».

Après approbation par l’Assemblée générale mixte du 10 juin prochain des modalités d’exécution de l’augmentation de capital prévue dans notre plan de renforcement de notre structure financière, nous pourrons ouvrir un nouveau chapitre, forts du soutien de nos actionnaires et du professionnalisme de nos 60 000 collaborateurs, plus mobilisés que jamais pour assurer la qualité et la pertinence des soins et des services que nos patients et résidents et leurs proches attendent de nous ».

***

Pour répondre aux enjeux de santé publique liés au vieillissement de la population et à l’augmentation des maladies chroniques, Clariane a développé dans ses différentes géographies des formes d'accompagnement et de prise en charge diversifiées et complémentaire organisées autour des trois segments suivants :

"Maisons de retraites médicalisées" ;

"Etablissements et services de santé spécialisés" ;

"Domiciles et habitats partagés"

Dans le cadre de son projet d'entreprise « A vos côtés », Clariane promeut le développement de solutions de soins personnalisées, au plus près des territoires et des besoins des personnes fragiles et de leurs proches aidants.

Elle développe un socle de compétences communes à ses différents métiers, pami lesquelles le recours à une expertise médicale rigoureuse, des standards de qualité homogènes, une politique de développement des compétences et de promotion par la formation diplômante et la digitalisation progressive des principaux processus.

En cohérence avec l'adoption du statut de société à mission, elle intègre les parties prenantes dans sa gouvernance, dans le cadre d'un pacte de confiance alimenté par une mesure régulière de la performance extra-financière.

A la suite du resserrement des conditions de crédit et des turbulences sectorielles, Clariane a engagé le 14 novembre dernier un plan de renforcement de sa structure financière.

L'exécution des différents volets de ce plan est en bonne voie, tel que rappelé dans le communiqué que le Groupe a publié le 17 mai dernier, et les modalités d’exécution de l’augmentation de capital seront soumises à l’Assemblée générale mixte des actionnaires le 10 juin prochain.

Confirmant ses objectifs pour 2024, et fort de l'avancement du plan de renforcement de sa structure financière, le Groupe annonce aujourd’hui ses principales perspectives pour la période 2023-2026 :

Une croissance organique annuelle moyenne (CAGR) de son chiffre d'affaires d’environ +5% , soutenue notamment par une augmentation progressive et régulière de ses taux d'occupations, et de ses volumes d'activité, notamment ambulatoire, et du rattrapage tarifaire en cours, en particulier en Allemagne ;

, soutenue notamment par une augmentation progressive et régulière de ses taux d'occupations, et de ses volumes d'activité, notamment ambulatoire, et du rattrapage tarifaire en cours, en particulier en Allemagne ; Une amélioration de 100 à 150 points de base de sa marge d'EBITDA, pré-IFRS16, soutenue principalement par la croissance de son chiffre d’affaires ainsi que par des mesures d'amélioration ciblées portant sur sa structure de coûts centraux, sur les dépenses de loyer et sur les dépenses d’énergie ;

pré-IFRS16, soutenue principalement par la croissance de son chiffre d’affaires ainsi que par des mesures d'amélioration ciblées portant sur sa structure de coûts centraux, sur les dépenses de loyer et sur les dépenses d’énergie ; Un levier financier inférieur à 3,0x dès la fin de 2025 avec une LTV de 55 % s’agissant de la dette immobilière

Parallèlement, le Groupe s'est fixé des objectifs 2026 en matière de ESG les objectifs 2026 suivants :

Plus de 7 000 collaborateurs engagés dans un parcours diplômant au travers de l'Université Clariane

Un NPS se maintenant au-delà de 40

Un taux de fréquence des accidents du travail avec arrêts ramené à 29

La mise en œuvre des engagements SBTi sur la trajectoire carbone

La présentation associée à cette réunion d'information est accessible sur le site de la société clariane.com.

La réunion est également retransmise en direct sur le site à l’adresse suivante : https://channel.royalcast.com/landingpage/clariane-en/20240521_1/

