Clariane : recule après le succès de son augmentation de capital

Le 03 juillet 2024 à 16:08

Clariane recule (-0,34% à 1,78 euro) après avoir annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires d’un montant d’environ 237 millions d’euros. Il fait suite à l’augmentation de capital réservée de 92,1 millions d’euros réalisée le 12 juin 2024. Le montant brut de l’opération dépasse les 237 millions d'euros et se traduit par l’émission de plus de 213 millions d'actions nouvelles à un prix de souscription unitaire de 1,11 euro.



A l'issue de la période de souscription qui s'est achevée le 28 juin dernier, la demande totale s'est élevée à environ 397 millions d'euros, soit un taux de souscription de 167,5%.

A l'issue de l'augmentation de capital, Predica, filiale de Crédit Agricole Assurances, détiendra 26% du capital social de la société, Ker Holding 25,2% , Flat Footed 11,3%, Leima Valeurs 5,5%. Le flottant reste au niveau de 31,9% du capital. Les trois premiers actionnaires ont pris des engagements de conservation des actions détenues et "ont chacun indiqué à la société ne pas agir de concert et ne pas avoir l'intention d'agir de concert".



Clariane appelle que cette augmentation de capital s'inscrit dans le cadre du plan de renforcement de la structure financière , annoncé le 14 novembre 2023 et portant sur un montant total de 1,5 milliard d'euros. Il vise "à sécuriser et accélérer la trajectoire de désendettement" de Clariane et à lui permettre de "disposer d'une structure financière adaptée à un environnement économique rendu plus difficile par le niveau d'inflation, la hausse des taux d'intérêt et le durcissement des marchés du crédit et immobiliers". Ce plan doit enfin lui "rendre des marges de manœuvre dans l'exécution de sa stratégie".



Sophie Boissard, directrice générale de Clariane a déclaré : "Cette réalisation marque une nouvelle étape importante dans notre programme de renforcement de notre structure financière, lancé le 14 novembre dernier. Nous demeurons concentrés sur le dernier volet de ce plan de refinancement, à savoir la finalisation de notre programme de cessions d'actifs opérationnels et immobiliers ainsi que de partenariats en capital".



Clariane affirme avoir engagé, à date, environ 40 % de son programme total de cessions. La société vise environ 1 milliard d'euros de produits de cessions bruts. Clariane a notamment annoncé en février dernier la cession de l'ensemble de ses activités au Royaume-Uni, à Elevation Healthcare Properties, fonds anglais d'investissement spécialisé dans l'immobilier d'établissements de retraite et de santé.