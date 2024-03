Ehpad : après la liquidation de Medicharme, le Synerpa demande le soutien des pouvoirs publics

Le 04 mars 2024 à 16:11 Partager

Le Synerpa, première confédération de l’hébergement, de l’aide et de l’accompagnement de la personne âgée alerte sur les immenses difficultés économiques et sociales rencontrées par les établissements depuis plus de deux ans : inflation record, hausse des taux d’intérêt, taux d’occupation, évolutions insuffisantes des prix administrés, pénuries de personnels. Alors que le groupe Medicharme, qui compte 43 établissements, 1 200 salariés et 2 000 lits, a été placé en liquidation judiciaire, la confédération appelle à augmenter massivement et dès à présent les ressources des acteurs.



Ce soutien aux acteurs privés du grand âge devrait être mis en place dans le cadre de la campagne budgétaire qui s'ouvre. Le Synerpa juge " essentiel que la publication et l'application de la circulaire soient avancées pour répondre aux besoins de trésorerie des établissements ".



La confédération s'inquiète également de "l'iniquité de traitement persistante" entre les salariés du secteur privé et ceux du secteur public, alors même qu'ils "accomplissent les mêmes missions et que l'ensemble des acteurs sont confrontés à des pénuries de personnel".



Le Synerpa appelle à ouvrir rapidement des discussions sur "des réformes structurelles" ainsi que sur "l'élaboration d'une loi de programmation du grand âge dont la concrétisation reste pour le moment très incertaine".