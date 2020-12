Clariant : AlphaValue conseille de vendre

AlphaValue réitère sa recommandation 'vendre' sur Clariant, estimant que le groupe suisse va traverser une période difficile après les résolutions soumises hier par Sabic, son principal actionnaire.



Dans une note de recherche, le bureau d'études parisien estime que des fissures commencent à apparaître au sein du conseil de surveillance du chimiste de spécialités au vu des requêtes formulées par le groupe saoudien, qui détient 25,7% du capital.



Sabic a réclamé hier que les actionnaires se prononcent l'an prochain sur une réduction de trois à deux francs suisses du montant du dividende extraordinaire devant être versé suite aux récentes opérations de cession, ainsi que sur une limitation de la durée du mandat des membres du conseil de surveillance.



D'après AlphaValue, ces résolutions sont directement dirigées à l'encontre du président du conseil, Harilof Kottmann, et de ses alliés.



'Notre opinion est que l'objectif de Sabic consiste à éjecter rapidement M. Kottmann de son siège de président du conseil d'administration (au plus tard avant le 7 avril 2021, date de l'assemblée générale du groupe, NDLR)', écrit le cabinet parisien dans sa note.



Plus embêtant, estime AlphaValue, ce bras de fer risque de compliquer la mise en place de mesures stratégiques par le prochain directeur général, le soutien du conseil semblant à ce stade relativement incertain.



'Au final, la perspective d'une assemblée générale 2021 calme et amicale semble peu probable', conclut le bureau d'études.



Son objectif de cours de 16,3 francs suisses fait ainsi apparaître un potentiel baisser de près de 15%.



