Clariant : Crédit Suisse relève opinion et objectif de cours

Crédit Suisse relève son opinion sur le titre Clariant de Neutre à Surperformance et revoit à la hausse son objectif de cours à 23 CHF, contre 17 CHF précédemment.



'Nous prévoyons un TCAC du BPA 2022-24E de +20% et sommes 15/22% au-dessus du consensus du BPA 2023-24', annonce l'analyste.



L'objectif d'amélioration de la marge EBITDA d'au moins 160 points de base d'ici 2025 fixé par le directeur général semble réalisable à l'analyste qui prévoit que CLN 'deviendra positif en termes de trésorerie en 2024'.



L'objectif de cours de Crédit Suisse implique ' en multiple de 10,0x l'EBITDA de l'exercice 23, ce qui est conforme au groupe de référence', relève l'analyste, estimant 'que cela reflète équitablement les opportunités de retardement et de croissance des produits clés'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.