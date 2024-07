CLARIANT : Berenberg initie la couverture à l'achat

Berenberg a annoncé mardi avoir initié la couverture du titre Clariant avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 16,8 francs suisses, déclarant percevoir une trajectoire plus claire au niveau de l'amélioration des marges.



Dans une note de recherche, l'analyste rappelle que le cours de Bourse du groupe suisse de chimie de spécialités a décroché de près de 50% depuis 2017, en raison d'un certain nombre de facteurs défavorables.



Ceux-ci incluent, entre autres, une divergence stratégique (désormais solutionnée) avec l'actionnaire de référence SABIC, l'échec d'un projet dans le bioéthanol (Sunliquid) et les difficultés plus globales ayant frappé les volumes et la rentabilité du secteur chimique, souligne-t-il.



Mais l'analyste estime que ces facteurs, d'ordre économique, ont également masqué les progrès réalisés par l'entreprise au niveau de la rationalisation de son portefeuille et de ses coûts lors des dernières années, fait-il valoir sans sa note.



