CLARIANT : Deutsche Bank relève son objectif de cours

Le 05 juillet 2024

Deutsche Bank a annoncé vendredi avoir revu à la hausse son objectif sur Clariant, porté de 13,5 à 15 francs suisses, en perspective de la publication, le 30 juillet prochain, des résultats de deuxième trimestre du groupe suisse de chimie de spécialités.



L'analyste dit tabler sur un résultat opérationnel ajusté (Ebitda) en hausse de 31,5% sur un an an, à 184 millions de francs, contre un consensus établi à 167 millions.



L'intermédiaire explique s'attendre à une amélioration des performances dans les produits pour les soins de la peau, les absorbeurs et les additifs, ce qui devrait selon lui plus que compenser la faiblesse des catalyseurs.



DB juge en outre qu'il n'est pas impossible que le chimiste helvétique relève ses objectifs annuels, rappelant que ce dernier tale pour l'instant sur une hausse de 1% à 3% de son chiffre d'affaires en monnaies locales cette année pour une marge opérationnelle de 15% (Ebitda).



