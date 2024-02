Clariant : La valeur du jour en Europe - Clariant en berne après ses résultats

Le 29 février 2024 à 11:37 Partager

Clariant (-0 ,45% à 11,05 francs suisses) est orienté en légère baisse à la bourse de Zurich après la présentation de ses résultats du quatrième trimestre. Le spécialiste helvétique de la chimie de spécialité a fait état d’un recul de 20% du chiffre d’affaires sur la période à 1,06 milliard de francs suisses. L’Ebitda a chuté de 31% à 106 millions de francs. Sur 2023, Clariant affiche une marge d’Ebitda de 13,9% contre 15,6% un an plus tôt. Clariant propose cependant un dividende à 0,42 franc par action, égal à celui de 2022.



Le groupe table pour 2024 sur une croissance entre 1% et 5% avec une marge d'Ebitda de 15%, sous le consensus selon Jefferies étant donné l'impact des changes.



"Pour 2024, nous prévoyons une croissance des ventes en devises locales et une augmentation de la rentabilité, malgré un environnement économique toujours difficile", a déclaré Conrad Keijzer, CEO de Clariant. Selon lui, c'est 2025 qui sera "une année de progrès significatifs vers une croissance continue et une amélioration substantielle de la rentabilité ".



Le chiffre d'affaires 2023 a diminué de 7% en organique en monnaie locale à 4,37 milliards de francs suisses en raison de la baisse des volumes et malgré le maintien de prix stables. Le free cash flow est "résilient" à 216 millions de francs suisses.



Jefferies reste à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours de 16 francs suisses, tout comme UBS.